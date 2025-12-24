PODSEĆA GA NA BIVŠE DEVOJKE! Luka i Anita cvetaju u ljubavi, on progovorio o Aneli, ona se obratila Baji i Biljani! (VIDEO)

Luka Vujović i Anita Stanojlović bili su naredni gosti Bore Santane i Filipa Đukića u radiju "Amnezija".

- Mi smo sinoć biti u našem svetu, bilo nam je super - rekla je Anita.

- Da li ti nedostaje Aneli - bilo je pitanje za Luku.

- Ne uopšte mi Aneli ne nedostaje, ne razmišljam o njoj. Što se tiče Filipa izgubio sam prijatelja, ali sam spašen u životu, ovih zadnjih šest, sedam dana sam totalno drugačiji, vedriji. Da nije Anita tu, verovatno bi imao još probleme u glavi. Nisam skakao zato što mi se skakalo, branio sam nešto što je neobranjivo, to je činjenica, svako treba da brani ono što je njegovo trenutno - rekao je Luka.

- Da li te Luka pomalo nervira - bilo je pitanje za Anitu.

- Ne, ne nervira me, sve ono što me je nerviralo sad mi je sve slađe i slađe, sve mi je simpatično. Lepo nam je, lepo provodimo vreme, uvek mi je bilo ono lik nije normalan, i želim da bude ovakav, pozitivan, da se šali, da baca fore - rekla je Anita.

- Mene veza sa Anitom podseća na svaku prethodnu pre prethodne - naveo je Luka.

- Ja hoću da pozdravim Baju i Biljanu - rekla je Anita.

Autor: R.L.