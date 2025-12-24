CEO DAN JE OKREĆE, VRTI OKO GLAVE! Janjuš skandalizovan zbog Lukinog i Anitinog ponašanja! (VIDEO)

Isprozivao im fanove.

Marko Janjušević Janjuš nije ostao imun na ljubavne igrarije Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

On je komentarisao kako mu nije jasno zašto Luka prevrće i okreće Anitu po ceo dan.

- Po ceo dan je okreće, vrti oko glave, za koju publiku, pa ne gledaju nas debili. Grupa im je od pet, šest ljudi, administratori koji prave lažne profile, šta tebi nije jasno. Vidiš da se dopisuju s njima, oni im govore gde treba da idu, šta treba da rade - pričao je Janjuš.

Autor: R.L.