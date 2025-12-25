Aneli ucenjuje Alibabu preko Nore: Ako neće vezu sa njom, nema ni dete, nastala nova drama! Postavila najnovije uslove (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Rekla si da Asmin može da viđa dete su tobom samo ako bude u ljubavnom odnosu sa tobom. Svoje potrebe stavljaš iznad svog deteta, da li je to tako?

- Rekla sam to u besu. Rekla sam da želim da Nora ima normalnog oca, a on to nije. On je za hospitalizaciju. Ja želim da on bude otac - rekla je Aneli.

- Neka dođe sudski veštak i vidi da li sam normalan, pa neka proveri i nju. Ona ako ne želi da viđam Noru, ako treba moji mama i tata da je preuzimaju onda ni ne želim da je vidim - govorio je Asmin.

- Nikad nisam rekla da želim da budem u ljubavnom odnosu sa njim. Nikad ga nisam ucenila, to je laž. On je mene navlačio, znao je da će da dođe do toga i sad se vadi na sve moguće načine - dodala je Ahmićeva.

- Želim samo pravo na svoje dete, a ona ako želi da rešavamo sudski možemo - rekao je on.

- Ne. Nikad nisam rekla da neće videti dete nego da je ponizio dete i da će Melvida i Mustafa da preuzimaju Noru. Ja i dalje želim da Nora ovde dođe i da vidi njega, kako mu onda branim? - dodala je Aneli.

