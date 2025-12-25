POKAZAO SAM DA SAM ISKREN: Terza otkrio da li strahuje od Sofijine porodice, pa žestoko osolio po odnosu Anite i Luke! (VIDEO)

Borislav Terzić Terza stigao je u Rajski vrt, usled čega je porazgovarao sa Drvetom mudrosti.

- Kako si? - upitalo je Drvo.

- Dobro sam. Srećno sam zaljubljen u Sofiju. Malo sam i tužan jer se bliži rođendan moje ćerkice Barbare, pa sam u razmišljanju. Dobro, Sofija se sinoć naljutila na mene jer sam rekao Teodori da ću da je rastavim od Bebice, pa jutros nismo ni popričali, ali ćemo posle. Sofija je malo napeta, verovatno misli o tome šta će porodica da joj kaže, ali mislim da nema razloga da se brine, jer smo stvarno sada na zdravim temeljima ponovo sve počeli sve - kazao je Terza.

- Da li strahuješ od suda njene porodice? - upitalo je Drvo.

- Pa dobro, može da bude ljuta jer sam se prošle godine sklonio od Sofije njena majka, pa da zameri to, ali sam bio rastrzan i polupan zbog svega. Ne mislim da će joj zabraniti da bude sa mnom, ali dobro. Ja ću da priđem njenoj majci i da kažem da volim njenu ćerku - rekao je Terza.

- Kako gledaš na dešavanja između Anite i Luke? - upitalo je Drvo.

- Luka je pored Aneli bio veoma nesrećan, to je činjenica, da se ne lažemo. Mnogo se priča o tome da li sada sa Anitom tera inat Aneli, ali ne znam, ne mogu o tome sad da sudim baš. Nije mi jasno i da Anita neke stvari ne zamera Luki, ali smatram da je među njima najveća ta se*sualna perivlačnost. Nisu sigurno sada zaljubljeni, ali će postati u jednom trenutku. Iskreno, stvarno ne bih znao razlog što bi to radili, ako je istina što učesnici delimično misle da je inat ili da je zbog podrške, ali ja sam neko ko sve radi srcem i pokazao sam da su moje emocije prema Sofiji najiskrenije - rekao je Terza.

- Šta misliš o Anitinim emocijama prema Luki? - upitalo je Drvo.

- Teško je biti u prostoru sa nekim koga si veoma voleo, iskreno. Međutim, ako gledamo odnos Luke i Anite, nisam siguran da tu postoje neke iskrene emocine sa obe strane - rekao je Terza.

