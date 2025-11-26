ON JE ODLEPIO ZA NJOM: Dača uveren da ključa strast između Maje i Asmina, pa progovorio o Durdžićevom odnosu sa Aneli! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Dača Virijević stigao je u Rajski vrt, kako bi sa Drvetom murosti porazgovarao o najaktuelnijim dešavanjima u Beloj kući.

- Dačo, šta se sinoć dešavalo? - upitalo je Drvo.

- Iskreno sam se razočarao u neke ljude. Desilo je da ljudi koje sam smatrao prijateljima postanu moji neprijatelji. Teodora je rekla Bebici da ne priča sa mnom, jer sam je ja uveredio, a ona je prva počela sa vređanjem. Isto tako, moram da kažem da je Teodora znala za veridbu. To je bila njena velika foliraža, nadam se da će ukućani to da shvate i da će je osuditi. Na veridbi je pričala o Filipu sa mnom. Spremna je da bude sa Bebicom i pored toga što nemam emocije, a on za šaku njene pažnje da izda sve i svako, reklao je Dača, pa se osvrnuo na Asmnina, Aneli i Maju:

- Veoma mi je zanimljiv trougao Maje, Asmina i Aneli. Nisam očekivao da će Aneli da ljubomoriše na Maju. Asmin je bio besan zbog Maje i Filipa, pa mu se Maja pravdala i govorila da je sve to drugarski sa Filipom, pa mu je prebacivala odnos sa Aneli i govorila da ide kod Aneli, kako je rekla svoje ženice. Asmin je odlepio za Majom, jer je ona sa njim sve opuštenija. Rekao mi je Asmin da ne zna kako će taj odnos eskalirati. Drve, igraju se igrice, toliko da mislim da će posledice biti takve da niko ne bude sa onim ko mu se dopada. Aneli gotovo nikakve emocije nema prema Luki, ona bi pre bila sa Anđelom. Luki se dopada Anita. Asminu se sviđa Maja, to je očigledno. Ubeđen je da je ostavljen, zbog toga mislim da više nikako neće imati kočnice kad je Maja u pitanju. Mislim da će se kroz dve, tri nedelje desiti nešto između Maje i Asmina. Maja mi je sinoć rekla da prenesem Asminu kako između Filipa i nje ništa ne postoji - istakao je Dača.

- Kako ti misliš da će se ta situacija razvijati između Asmina, Maje i Aneli? - upitalo je Drvo.

- Biće od igračke plačka, iskreno. Aneli se malo vratila u taj odnos koji je imala sa Asminom pre tri godine i malo joj je žao jer je sve ispalo ovako. Pokušava na taj način što lepo priča sa njim, da se vrati u taj odnos. Mene je Aneli nekoliko puta pitala za mišljenje da li će se ona na kraju pomiriti sa Asminom, to moram da naglasim. Što se Maje tiče, ona sumnja da Asmin nije iskren, zato ima neku kočnicu. Aneki i Asmin će se u jednom trenutku posvađati, to je sigurno, a za Maju mislim da će tek imati nešto sa Asminom. On je njen tip, a i ona voli momke svojih drugarica - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.