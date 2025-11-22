BRITKA SABLJA: Dača vratio Luku na FABRIČKA PODEŠAVANJA svojim izlaganjem, pa stavio na stub srama odnos Teodore i Filipa! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredna osoba koja je istakla svoje mišljenje o tome koja osoba pokzuje najmanje emocije prema drugim osobama bio je Jovan Rajić.

- Teodora, boli je uvo za Bebicu s kojim je bila dve godine. Aneki je na drugom - kazao je Jovan.

- Teodora, Bebica i Aneli - istakla je Rada.

- Luka je na prvom mestu. Bezosećejan je prema svojoj devojci, kao i prema svima nama ovde. Na drugom mestu je Bebica, koji ne poštuje nas ostale dok ima rasprave sa Teodorom. Na trečem mestu je Teodora - rekla je Sofija.

- Luka ne brine o Anelinim osećanjima. Nije mario za Aneli, pričao je sa Majom, a znao je da to smeta njegovoj devojci. Na drugom mestu je Teodora, koja je pokazala da nikakve emocije nema prema Bebici. Na trećem mestu je Filip. Nije brinuo o Bebicinim, a ni Teodorinim osećanjima - kazao je Dača.

- Nerio je na prvom mestu. Nije mario za osećanja svoje porodice. Luka je na drugom mestu, nije mario za svoje roditelje. Na trećem mestu je Teodora - kazala je Dragana.

