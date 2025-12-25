I TARANTINO BI IM POZAVIDEO: Pečenica i Luka otkrili detalje sa seta snimanja filma, ovo su najaktuelnija dešavanja! (VIDEO)

Film koji će oboriti gledaoce sa nogu!

Robot Toša stigao je u Elitu, kako bi video šta učesnici danas rade, a prvo je obavio razgovor sa Ilijom Pečenicom.

- Kako ide snimanje filma? - upitao je Toša.

- Tošo, odlično. Ja sam scenarista. Sve ide kako treba. Dušica glumi prostitutku, Anita i Luka su se odlično snašli. Anita tumači drugaricu od Kaline, a Kalinu tumači Aneli - rekao je Ilija.

- Moram da ti otkrijem nešto, Anđelo tumači takvu ulogu čoveka koji se vraća u veliki grad nakog deset godina i Anita ga sreće, biće fenomenalno. Anita se seti da je to Leon, koji ju je izveo na pravi put - kazao je Ilija.

- Tošo, Mića će se pojaviti na filmu, baš će biti zanimljivo - dodao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.