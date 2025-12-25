AKTUELNO

Zadruga

Ljubomora Marinkovića na vrhuncu: Anđelo otkrio od kad je krenula Ivanova netrpeljivost prema njemu! Aneli zakuvala još jednu čorbu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za

Kako si tako sigurna da Aneli ne može da smuva Anđela?

- Nisam sigurna, moguće je. Da li će opastati napolju ne znam. Ja sam bila sigurna da ću opstati sa Anđelom napolju, pa nisam. Mislim da se ona njemu dopada fizički samo - rekla je Anita.

- On ne može da dođe sebi od toga sa kim je bio. Anđelo i ja smo drugari, tako će i biti. Nas ljudi podržavaju kao prijatelje - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je lepa, zgodna i fatalna žena, ima tu harizmu. Ona ne može da prođe nezapaženo. Ko god imao loše mišljenje o njoj, ne može niko da ospori izgled i energiju. Uvek će je neko zapaziti i poželeti. Ja nju gledam kao drugaricu, a to što se ljudi kunu u nešto najsvetije na svetu nije moj problem - rekao je Anđelo.

- Od go*ana se pita ne pravi, kako bi onda prmenio AnelI? Tebi isto odgovara ova priča - vikao je Ivan.

- Sedi dole ljubomorni! Ove sezone me ne interesuje toliko Ivan da ga sečem. Kao što sam ga u sedmici hvatao u lažima, sad me ne zanima toliko. Sam si izjavio da od veze sa Sarom nema ništa, a priznao si da ulaziš u vezu sa njom - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sara nema težinu kao Aneli i Anita. Kao pi*ka pričaš samo šta ti odgovara. Jedini uspeh ti je što si bio u kinder gardenu i što si igrao fudbal, a ne znamo gde. Ovde si samo imao fejk vezu - rekao je Ivan.

- Ti si ond abio u braku pet godina koji je bio fejk - rekao je Anđelo.

- Za mene moja žena nije rekla da sam bio fejk, a za tebe jeste - rekao je Ivan.

- Pi*ko ljubomorna! Ja sam dobio od Aneli veliki budežt pre tebe i od tad si se upalio - dodao je Anđelo.

Autor: A.Anđić

