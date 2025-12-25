TAKI BRITKA SABLJA! Majin otac brutalno uzvratio Poršelini na prozivke: Jeftinija je nego PLAVI MOST, ona košta 11 evra!

Nije je štedeo!

Danima unazad odnos Maje Marinković i Dače Virijevića je sve turbulentniji. On je pokrenuo sumnju da je ona bila intimna sa njegovim ocem Srđanom Brazilcem Virijevićem, što je ona oštro demantovala, ali su mnogi ostali pri mišljenju da ''gde ima vatre, tu ima i dima''. Njih dvoje su se sinoć ponovo sporečkali, a tom prilikom došlo je do žestokih reči, te je ona potkačila i njegovog oca, aludirajući da su obojica njeni fanovi, koji pokušavaju da bace ljagu na njeno ime, kako bi sebi ''digli cenu.'' Novonastalu situaciju prokomentarisala je njena bivša drugarica, Slađana Poršelina Lazić, inače sadašnja Srđanova drugarica, koja je dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Tom prilikom, ona je žestoko potkačila Majinog oca Takija Marinkovića.

- Ja znam da je bila sa mojim prijateljem, jer mi je on to rekao, ali naravno da je džentlmen koji ne priča takve stvari. Bila je se*s šema, mislim ko bi Maju uopšte želeo kao devojku, realno ona samo.Može da bude bitna sebi i tati, zato što ga izdržava, jer je ni majka ne želi, što bi je neko drugi želeo. Takve osobe su žaljenje. Vidim da je hvata panika da l' biti sa Aminom i izdati Staniju, jer ipak je to kod nje poznato da spava sa svakim dečkom svojih drugarica. Zato više nema nijednu. Svaku drugaricu je izdala i Staniju će opet, samo još malo. Kanalizacija će još jednom pokazati da samo jeste za to. Karma je ku*ka - poručila je Poršelina, a mi smo kontaktirali Takija koji joj je odgovorio na prozivke.

- Koga briga šta kaže Poršelina?! 11 evra je njena tarifa, toliko ona košta! Klošarkama ne želim da dajem na značaju. Ona nešto priča, a prodaje fotke za 11 evra, jeftinija je nego Plavi most. D*oljetina jeftina - poručio je Taki za Pink.rs.

