Alibaba žestoko osuđen: Lepi Mića i Kačavenda ga unakazili zbog brutalnog ponižavanja Aneli, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

Nova drama trese imanje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao ponioženje koje je Asmin Durdžić priredio Aneli Ahmić, nakon čega je ona završila u suzama.

- Ja sad zvanično kažem da je Asmin Durdžić najlošiji čovek kojeg sam u životu sreo. Ovakav tip muškarca ne postoji u životu. Ko god njega brani p*pušite mi k*rac. Kaže joj da je završila na podu, pa ružno je. Ona ništa nije demantovala što je pričala. Sve što je pričala je istina, sve što je on pričao je istina. On je došao i nju isto uvalio u g*vna i tu su egal. On nije promenio mišljenje u sebi na bolje, nego je došao da se napada. Došao je sa televizije i mreža, sve je znao šta se radi. Posle svakog napada se obraćao puta 30. Ovako da ponižavaš ženu koja ti je rodila dete - govorio je Lepi Mića.

- Ovo stvarno zvuči bezveze i jadno. Ne mislim da je on promenio taktiku. Ispada da nije ušao u izolaciju da bi gledaoci videli kako ona spava sama sa jorganom. Ovo prelazi neke grenica i ovo je ono što ja mrzim, ponižavaš i vređaš u šarenom papiriću. Ovo je stvarno bezveze i ne amnestira ga od onoga što je radio. Ona je nasela na priču, ali sad nema čupanja. Danas je kao bilo neka sažaljenje, a onda kaže da je završila sama na podu gde joj je i mesto. Ovo mi se uopšte ne sviđa - govorila je Kačavenda.

- Ja se retko kad zaplačem ovde, ali meni je nje mnogo žao jer zamisli da neko kaže da je samo i na podu - rekla je Miljana.

- Lepi Mića tebe tera u propast, a rekao sam da si sama da bi razmislila zašto - urlao je Asmin.

- Nema sad vađenja. Ne interesuje me nikakva priča sa njim, a on na kraju to da kaže kao da ga je povredilo jer sam to rekao. On je hteo da kaže da je to moj život. Ja nikad nisam sama jer ja imam dete. Ti si smeće i zao čovek - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić