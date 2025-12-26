AKTUELNO

Zadruga

Ne želim da ih dižem na pijedestal: Maja rešila da ovog puta ipak ne daje na značaju Luki i Aniti, odlučila da su joj top! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne daje im na značaju!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Anita Stanojlović i Luka Vujović pričaju o Maji Marinković.

- Malo im je u priči Anđelo i Aneli, zaista ja neću biti deo ovog cirkusa. Meni je ovo top. Pre neko jutro sam ja čekala doktora i pao je mrak, ja čujem nešto i vidim ljudi vode ljubav, a meni Anita kaže: ''Ajde više Majo lezi'' . Ja se pokrijem s dva ćebeta, umrla sam od smeha. Ja ih ne hejtujem jer ja kad hejtujem neku vezu, ta veza ode na pijadestal - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam spavala i ne mogu da komentarišem prethodnu situaciju sa Majom kad sam spavala, ali sam pričala za drugu situaciju - rekla je Anita.

- Mene njihova veza ne zanima da budem treći saučesnik, sve najbolje njima i njihovoj porodici - rekla je Maja.

- Ja sam videla da mu se Maja smeška i odmah smo se sklonili - rekla je Anita.

- Mi zajedno komuniciramo sa Majom - rekao je Luka.

- Vi u svakom klipu pričate o Aneli ili Maji, nigde još nisam video kako se vi ljubite i tako dalje. Prvih par dana veze, vi sami pričate o drugim ljudima i ubacujete ih u vezu - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

