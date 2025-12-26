SMRADE JEDAN: Miljana ušla u žestok verbalni okršaj sa Lukom, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Luka Vujović i Miljana Kulić ušli su u žestok verbalni okršaj, te je došlo do teških reči.

- Miljana bi želela da bude glavna na filmu, zato provocira - rekao je Luka.

- Zapostavio si svoje dete da bi o tuđem vodio brigu i to lažnu - kazala je Miljana.

- Neću ti dozvoliti da me provociraš, a tebe ću ja da provociram, jer tebe treba provocirati - kazao je Luka.

- Ljigavi smrade. Picopevcu jedan, ko te je*e, smrade jedan.Meni spominješ moje abortuse, a tvoja majka je abortirala - rekla je Miljana.

- Nemoj majku da mi uzimaš u usta - rekao je Luka.

Autor: S.Z.