Doživeo pomračenje zbog neozbiljnosti na snimanju: Luka se uživeo u ulogu režisera, doneo odluku da isproziva Aneli u filmu (VIDEO)

Šok!

Ilija Pečenica i Luka Vujović osamili su se u dvorištu kako bi ugovorili detalje filma koji snimaju. Luka je u jednom trenutku odlučio da potkači Aneli Ahmić preko filma koji će snimiti.

- Fale statisti, nikad nisam gledao film da fale statisti - rekao je Luka.

- Ma ubacićemo statiste - rekao je Ilija.

- Na Sunčicu je fokus! Moglo je da bude da su troje za šankom mrtvi pijani - rekao je Luka.

- Milosava riba kafić, nema gostiju tu, to tek posle. Mogao si tortu za Aneli i Anđela. Mi smo dobili šampanjac, možemo to - rekao je Luka.

- Imaće smo to, tebi je život da trčiš! - rekao je Ilija.

- Koja je poenta mene i Anite? - pitao je Luka.

- Da sevi upoznajete. Dobar je Rajski vrt da se vi kao upoznajete, posvađao si se sa ekipom - rekao je Ilija.

- Kad smo u diskoteci da nam puste muziku - rekao je Luka.

- Staviće muziku u montaži - rekao je Ilija.

- Moraju i ovako, ne mogu da igrju bez muzike - rekao je Luka.

- Imamo vremena za sve, šta ti je. Ne može Ilija zbog ličnih frustracija da kanali ljude - rekao je Ilija.

- Meni odmah da sam seljačina, Sunčica prostitutka. Milosava može da bude baba indijanac, fora je - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić