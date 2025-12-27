KRATKO I JASNO: Luks priznao da se POKAJAO jer je pokušao da promeni Saru Stojanović! (VIDEO)

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni je reč dobio reč Murat.

- Velikom greškom smatram to što sam na početku rijalitija išao od jedne do druge devojke i muvao ih redeom, a nisam ih dovoljno poznavao. Svojim uspehom smatram to što su me učesnici nazvali jednim od najsposobnijih učesnika, ja to najviše cenim. Upoznao sam ljude s kojima ću sigurno nastaviti kontakt, stekao prijateljstva - rekao je Murat.

- Pre svega, želim svima lep i ugodan dan. Mislim da nisam uradio neke loše stvari ovde. Sebi zameram ako sam se ogrešio o Karića, ako je tako, izvinjavam se. Mislim da druženje sa Sofijom. Što se mene tiče i dobrih strana, mislim da imam neke kodekse i da sam pokazao kakve kvalitete posedujem - kazao je Milan.

- Verovao sam da mogu Saru da izvedem na pravi put, ali to nije moguće - kazao je Luks.

