OVO MU JE NAJVEĆA GREŠKA! Filip priznao da mu je odnos sa Anitom došao glave, a onda je Miljana otkrila šta je koči ove sezone (VIDEO)

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni koji je otišao u pab i rekao koja mu je najveća greška i šta je najbolje uradio u Eliti bio je Filip Đukić:

- Moram da kažem da mi je najveća greška to za Anitu kada je ušla što smo ušli u taj neki odnos, a posle i priča sa Teodorom, pored toga, ono što se desilo sa Bebicom, divim se sebi što sam izdržao, što nije bilo osvete, a sada to ni ne osećam, ja njemu ne želim loše, ponosan sam na sebe što se tiče toga, jer sam ovde došao da bih kupio stan - rekao je Filip.

Naredna koja je došla u pab bila je Miljana Kulić:

- Pogrešila sam mnogo toga, ove godine sam izgubljena u vremenu i prostoru, ovde je i otac mog deteta, koji mi otežava sve. Svađala sam se sa majkom zbog momaka ovde, a meni malo ko ovde misli dobro. Priznajem da ove sezone ne želim ljubavne odnose, a greška mi je to što sam naivna i što sam dozvolila mnogom ljudima pristup, poput onoga kada mi je čovek legao u krevet da me smiri, a posle priča kako sam ja njemu radila neke stvari.

