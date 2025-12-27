AKTUELNO

Zadruga

PONOSAN NA SEBE: Dača otkrio da je spreman da pokaže svima zube, otkrio da se više nikoga ne plaši (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Spreman na sve!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni koji je bio u pabu je Bora Santana:

- Najbolja stvar mi je što sam ušao ovde, ponosan sam na sebe kako se pokazujem, šta radim, kako ne dam da me neko ispovocira, ali sam pogršeio što sam dozvolio da mlada devojka priđe meni koja me je ponižavala, a ja nisam hteo da budem kao u prošlim sezonama kada sam vređao svoje partnerke, ali sam pokazao kakav treba da budem - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni koji je bio u pabu je Dača Virijević:

- Moja greška je što dozvoljavam da ljudi vređaju moju porodicu. Ove sezone imam prostora da sve komentarišem da budem direktniji jer sam sam i dajem sve od sebe da pokažem sebe kao što jesam hrabar i direktan - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja najveća greška je to kada sam poludeo i kada me je Dušica izbacila iz takta, pa sam je izbacio iz paba, a vrlina mi je to što ne vređam ljude i što znam šta i kako treba da im kažem - rekao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

