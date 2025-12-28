Paradoks mi je da sam bolji s tobom nego s Lukom: Đukić šokiran zbog dobrog odnosa s Aneli, ne može da veruje koliko se ogrešio o nju! (VIDEO)

Ishvalio je!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Đukiću, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Možeš da budeš šarmantan, duhovit, komičan. Kad kažem komičan, mislim na tvoju gestikulaciju. Najsmešniji si mi kad ti Aneli dođe i kad ti nešto priča. Meni je to iskreno zanimljivo. Mnogo mi je to zanimljivije nego kad se napušavaju, svađaju i udaraju barem meni, kao gledaocu. Što se tebe tiče, mi imamo okej odnos. Nismo dobri ti i ja kao ti i Terza, ali smo okej. Nekad blejimo više, nekad manje. Mnogo mi se više sviđa kad si dostojanstven, kad istrpiš kritiku, kad saslušaš, nego kad skačeš. Mislim da odnos dosta zavisi od tebe. Kad si ti pribraniji, kad ne reaguješ burno, mislim da se i ona nekako smiri. Kad si ti agresivniji i nervozniji, i ona je takva - rekao je Đukić i osvrnuo se na Aneli:

- Paradoks je da sam sada bolji s tobom nego s Lukom. Kad si ušla, mislio sam tj. pre nego što si ušla, imao sam totalno drugačije mišljenje o tebi. Mislio sam da nećemo imati nikakav odnos, da ćemo se čak i svađati i tako dalje. To se nije desilo. Promenio sam mišljenje o tebi. Rekao sam za tebe, kad si ušla tamo u Odabranima, da si ti najlošiji čovek ovde – mislim da nisi. Mislim da ni ti ni Asmin niste loši ljudi. Mislim da ste jednostavno u, ne mogu da kažem najgorem životnom periodu, ali u nekom periodu koji je katastrofalan za vas. Što se tiče situacije u hotelu, to sam zaboravio da kažem – mislim da te on tu nije ponizio. Mislim da si ti tu ponizila samu sebe, i on je ponizio sam sebe. Bolji sam s Asminom, ostaviću njega - bio je jasan Đukić.

