AKTUELNO

Zadruga

Između vas ništa nije prošlo: Vanja Živić shvatila da se Aneli i Alibaba i dalje vole, predviđa im pomirenje do kraja Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Podržala ih!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Živić, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

pročitajte još

Vinuo ih u nebesa: Bora Santana ishvalio Alibabu i Aneli za sve pare, a evo koga je poslao! (VIDEO)

- Ja negde mislim da oboje imate emocije, s tim što on ima taj neki mačo stav, da ne kažem kaubojski, šerifski, i to je nešto što se njemu zamera, a što se meni uopšte ne sviđa. Ti si negde meni bila iskrenija, otvorenija. Videla sam tu emociju sa vaše strane, to je jasno kao dan. S tim što oboje imate taj neki ego, tu ste mi negde slični, poznajete se najbolje i to je isto jasno kao dan. Posmatrajući vašu izolaciju, stvarno sam najiskrenije videla da između vas nije prošlo ništa. Negde je moje mišljenje da ćete do kraja vas dvoje ipak spustiti loptu i biti zajedno. Svašta si ti o njemu rekla u sedmici, on tebi u devetci. Smatram da je imao dve godine, osmicu, sedmicu i osmicu da se dobro pripremi, da razmisli i da bude spreman kad dođe ovde da ti pogleda u oči. Prošlo je dosta vremena i sad je ovo realno vaš prvi pravi susret i kontakt. Zato i mislim da između vas i dalje postoje neke emocije. Kakve takve, ali meni deluju jače nego bilo šta drugo ovde - rekla je Vanja Živić.

Naredni je reč dobio Miki Dudić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je, po mom mišljenju, čovek koji stoji sa obe noge na zemlji, koji zna šta hoće. Jedino bih mu zamerio neke ishitrene reakcije ovde, gde je bespotrebno sebi dozvolio da reaguje malo afektivno. Ali ovako, kao čovek, mislim da je jako dobar. Život ga je namazao sam i mislim da je sve stekao sam. Poseduje i znanje i iskustvo, prošao je kroz život i to se vidi. Tu je čak i par godina mlađi od mene, pa nekad i mi učimo od njega neke dobre stvari - rekao je Miki, pa se osvrnuo na Aneli:

pročitajte još

Za tri meseca ste izgubili sve: Ivan lupio Alibabi i Aneli šamar realnosti, surovim mišljenjem ih demolirao! (VIDEO)

- Što se tiče Aneli, o njoj takođe mislim mnogo dobro. Ima mnogo dobrih strana kao osoba, dobar je drug. Mislim da je partnerski malo problematična, temperamentna žena, puna energije, koja možda ne zna uvek da kanališe tu energiju. Ali kao osoba i kao prijatelj, stvarno dobra. Sve najbolje mogu da kažem i za nju. Što se tiče vašeg ličnog odnosa, ne bih tu nešto puno dodavao. Ovo loše što su njih dvoje imali u poslednje vreme, mislim da im se te emocije vraćaju kao bumerang. Imaju taj neki magnetizam privlačenja. Imaju ćerkicu zbog koje bi prvenstveno trebalo da budu prijatelji i da ne dolazi do neprijatnih situacija kao ranije. Ostavljam Aneli - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

POSTAJU NERAZDVOJNI! Alibaba i Luka se sprijateljili, dele probleme oko Aneli! (VIDEO)

Zadruga

On se njoj svideo: Aneli uvidela varnice između Gastoza i Anđele, smatra da im malo fali da završe zajedno! (VIDEO)

Zadruga

Ljubavnim igrarijama nema kraja: Alibaba i Aneli ponovo ljubomorišu jedno drugom, pomirenje na pomolu? (VIDEO)

Farma

Iskreno o svemu! Andrea žestoko osudila ratove između Pece i Aleksandra, evo šta joj se ne dopada (VIDEO)

Zadruga

Ništa od razvoda? Aneli shvatila da je palo pomirenje između Ivana i Jelene, oni jedno drugom prebacili sve što su radili (VIDEO)

Domaći

Ovome se nisu nadali: Vanja Živić raspalila po takmičarima, Mionu osudila, a onda udarila na Jelenu i Ivana Marinkovića - Evo šta je Mensur poručio An