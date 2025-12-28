Između vas ništa nije prošlo: Vanja Živić shvatila da se Aneli i Alibaba i dalje vole, predviđa im pomirenje do kraja Elite! (VIDEO)

Podržala ih!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Živić, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Ja negde mislim da oboje imate emocije, s tim što on ima taj neki mačo stav, da ne kažem kaubojski, šerifski, i to je nešto što se njemu zamera, a što se meni uopšte ne sviđa. Ti si negde meni bila iskrenija, otvorenija. Videla sam tu emociju sa vaše strane, to je jasno kao dan. S tim što oboje imate taj neki ego, tu ste mi negde slični, poznajete se najbolje i to je isto jasno kao dan. Posmatrajući vašu izolaciju, stvarno sam najiskrenije videla da između vas nije prošlo ništa. Negde je moje mišljenje da ćete do kraja vas dvoje ipak spustiti loptu i biti zajedno. Svašta si ti o njemu rekla u sedmici, on tebi u devetci. Smatram da je imao dve godine, osmicu, sedmicu i osmicu da se dobro pripremi, da razmisli i da bude spreman kad dođe ovde da ti pogleda u oči. Prošlo je dosta vremena i sad je ovo realno vaš prvi pravi susret i kontakt. Zato i mislim da između vas i dalje postoje neke emocije. Kakve takve, ali meni deluju jače nego bilo šta drugo ovde - rekla je Vanja Živić.

Naredni je reč dobio Miki Dudić.

- Asmin je, po mom mišljenju, čovek koji stoji sa obe noge na zemlji, koji zna šta hoće. Jedino bih mu zamerio neke ishitrene reakcije ovde, gde je bespotrebno sebi dozvolio da reaguje malo afektivno. Ali ovako, kao čovek, mislim da je jako dobar. Život ga je namazao sam i mislim da je sve stekao sam. Poseduje i znanje i iskustvo, prošao je kroz život i to se vidi. Tu je čak i par godina mlađi od mene, pa nekad i mi učimo od njega neke dobre stvari - rekao je Miki, pa se osvrnuo na Aneli:

- Što se tiče Aneli, o njoj takođe mislim mnogo dobro. Ima mnogo dobrih strana kao osoba, dobar je drug. Mislim da je partnerski malo problematična, temperamentna žena, puna energije, koja možda ne zna uvek da kanališe tu energiju. Ali kao osoba i kao prijatelj, stvarno dobra. Sve najbolje mogu da kažem i za nju. Što se tiče vašeg ličnog odnosa, ne bih tu nešto puno dodavao. Ovo loše što su njih dvoje imali u poslednje vreme, mislim da im se te emocije vraćaju kao bumerang. Imaju taj neki magnetizam privlačenja. Imaju ćerkicu zbog koje bi prvenstveno trebalo da budu prijatelji i da ne dolazi do neprijatnih situacija kao ranije. Ostavljam Aneli - rekao je Miki.

Autor: N.Panić