AKTUELNO

Zadruga

Ovako nešto se skoro nije desilo: Čak šestoro takmičara u Eliti se trese tlo pod nogama i boriće se za ostanak! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Došlo je vreme i da voditelj Milan Milošević saopšti odluku publike, kao i Odabranih takmičara, zbog čega je usledio šok i neverica u Beloj kući.

- Rezultat je 27 prema 17 i Asmin ide u izolaciju - rekao je Milan.

pročitajte još

Posle onih poniženja, ne bi trebalo očima da ga gledaš: Dragana pokušala da opameti Aneli i otvori joj oči, ali uzalud! (VIDEO)

- Moram da kažem da je Mića lepo izlagao - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Asminom više pomirenja nema, niti spuštanja lopte više - rekla je Milena.

- Odabrani su nominovali Kačavendu, Bebicu, Luku i Dušicu - rekao je Milan.

pročitajte još

Između dva zla, biram manje: Mina Vrbaški ostavila sve u šoku i sačuvala Alibabu, nećete verovati šta toliko zamerila Aneli! (VIDEO)

- Je l' moguće? - upitao je Asmin.

- Ugrožena je Sara Šajić, Iva Stupar i Vanja Živić. Njima će se pridružiti i Luks i Jovan Rajić. Sada mogu da sednu Joca i Iva Stupar - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je bre - rekla je Matora.

- Vanja može da ostane - rekao je Milan.

pročitajte još

Vinuo ih u nebesa: Bora Santana ishvalio Alibabu i Aneli za sve pare, a evo koga je poslao! (VIDEO)

- Sad mi je jasno da ja idem u izolaciju - rekla je Sara.

- Tako je, ti ideš u izolaciju - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Pink.rs

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

BIĆE TESNO! Ovo četvoro učesnika BORIĆE se za opstanak u Eliti, nekome od njih se DRMA TLO POD NOGAMA (VIDEO)

Zadruga

Luki se drma tlo pod nogama: Shvatio da gubi podršku, pa dao sve od sebe da dokaže suprotno! (VIDEO)

Zadruga

Kao da klip nije pušten! Kakav blam: Đukić i pored video snimka i dalje tvrdi da nije indirektno priznao da se desilo nešto više s Teodorom (VIDEO)

Domaći

Trese mu se tlo pod nogama: Luka sve više sumnja u Aneline emocije i veruje Janjušu za prepiske, najavio žestoko suočenje! (VIDEO)

Zadruga

Takmičarima popadale vilice od šoka: Ova tri takmičara će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)

Domaći

Biće tesno! Ovo četvoro takmičara se bori za opstanak u Eliti (VIDEO)