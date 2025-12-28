Ovako nešto se skoro nije desilo: Čak šestoro takmičara u Eliti se trese tlo pod nogama i boriće se za ostanak! (VIDEO)

Šok!
Došlo je vreme i da voditelj Milan Milošević saopšti odluku publike, kao i Odabranih takmičara, zbog čega je usledio šok i neverica u Beloj kući.
- Rezultat je 27 prema 17 i Asmin ide u izolaciju - rekao je Milan.
- Moram da kažem da je Mića lepo izlagao - rekao je Alibaba.
- Sa Asminom više pomirenja nema, niti spuštanja lopte više - rekla je Milena.
- Odabrani su nominovali Kačavendu, Bebicu, Luku i Dušicu - rekao je Milan.
- Je l' moguće? - upitao je Asmin.
- Ugrožena je Sara Šajić, Iva Stupar i Vanja Živić. Njima će se pridružiti i Luks i Jovan Rajić. Sada mogu da sednu Joca i Iva Stupar - rekao je Milan.
- Tako je bre - rekla je Matora.
- Vanja može da ostane - rekao je Milan.
- Sad mi je jasno da ja idem u izolaciju - rekla je Sara.
- Tako je, ti ideš u izolaciju - rekao je Milan.
Autor: N.Panić