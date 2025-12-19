Kao da klip nije pušten! Kakav blam: Đukić i pored video snimka i dalje tvrdi da nije indirektno priznao da se desilo nešto više s Teodorom (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom Filip Đukić priznaje da je imao nešto sa Teodorom Delić.

- Da, niti sam potvrdio da smo imali se*s, nego devojke s kojima sam povezivan - rekao je Đukić.

- On je sa Majom ovde imao poljubac u usta, pored usta, nebitno, znači da je imao sa Teodorom nešto više - rekao je Dača.

- Ne zanima me, nije ništa dečko potvrdio, nije rekao da smo imali se*s ili da smo se poljubili, jesmo se intimnije grlili i mazili - rekla je Teodora.

- Rečeno je da su bili intimni odnosi, ne znam koji stepen, ali svaka intima ispod pokrivača dovodi u sumnju da je bio se*s. Može Filip da kaže šta hoće, oni su radili jer su hteli i to im je odgovaralo. Znamo da nisu prekinuli odnose jer su hteli, nego zato što je Bebica ono uradio. Ja verujem da je tu nešto bilo, jer je Filip pop*cljiv - rekao je Mića.

- Nek ljudi misle šta hoće, samo neću da ispadne da ja posle mesec dana pričam nešto šta je bilo. To je za mene završena tema, ja ne idem da se hvalim i tako dalje - rekao je Filip.

Autor: Nikola Žugić