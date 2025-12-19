AKTUELNO

Zadruga

Kao da klip nije pušten! Kakav blam: Đukić i pored video snimka i dalje tvrdi da nije indirektno priznao da se desilo nešto više s Teodorom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom Filip Đukić priznaje da je imao nešto sa Teodorom Delić.

- Da, niti sam potvrdio da smo imali se*s, nego devojke s kojima sam povezivan - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je sa Majom ovde imao poljubac u usta, pored usta, nebitno, znači da je imao sa Teodorom nešto više - rekao je Dača.

- Ne zanima me, nije ništa dečko potvrdio, nije rekao da smo imali se*s ili da smo se poljubili, jesmo se intimnije grlili i mazili - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rečeno je da su bili intimni odnosi, ne znam koji stepen, ali svaka intima ispod pokrivača dovodi u sumnju da je bio se*s. Može Filip da kaže šta hoće, oni su radili jer su hteli i to im je odgovaralo. Znamo da nisu prekinuli odnose jer su hteli, nego zato što je Bebica ono uradio. Ja verujem da je tu nešto bilo, jer je Filip pop*cljiv - rekao je Mića.

- Nek ljudi misle šta hoće, samo neću da ispadne da ja posle mesec dana pričam nešto šta je bilo. To je za mene završena tema, ja ne idem da se hvalim i tako dalje - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Procenite sami! Kačavenda i Aneli se pomirile?! Zaboravile na monstruozne pretnje, pa nazdravile kao da se ništa nije desilo (VIDEO)

Zadruga

Stefani gutala knedle! I dalje tvrdi da se nije ljubila sa Munjom, a evo da li će napolju biti s njim! (VIDEO)

Zadruga

Kakav blam! Aneli upozorila Luku da ne komentariše Situ i Nerija, pa oplela po Hani (VIDEO)

Zadruga

Pristrasnost mu je jača strana! Ivan rešio da ide u kontru, otkrio da NIJE video Anelinu reakciju na klip s Janjušem (VIDEO)

Zadruga

KAKAV BLAM: Korda i dalje TVRDI da se nije čuo sa Aleksandrom, Ana mu poručila da NE PADA na njegove fore (VIDEO)