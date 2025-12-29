Rekao sam ti ako želiš ženu, makni je od mame i sestre: Alibaba shvatio koliko je Aneli dobra osoba kao drug, Luka je ispljuvao za sve pare! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka Vujović i Asmin Durdžić popričali su pred odlazak iz izolacije o Aneli Ahmić i tom prilikom Luka je pokušao da dokaže Alibabi kako Aneli sve laže, ali je on ovog puta branio.

- Ona je dobar drug i ovako nije loša, ali je polupana - rekao je Alibaba.

- Van ovog rijalitija je druga osoba, ovde radi sve nasilno - rekao je Luka.

- Milion puta sam ti rekao da ako hoćeš ženu za sebe, skloni je od mame i sestre jer je oni teraju na sve ovo - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona i napolju ima bubice, mnogo je u rijalitiju i sa svima se dopisuje po ceo dan - rekao je Luka.

- Ozbiljno? - upitao je Alibaba.

- Ona mnogo laže, to nisam video u životu. Izvrne svaku priču milion puta - rekao je Luka.

- Napolju nikad tako nije lagala - rekao je Alibaba.

- Sve okreće i sve izmišlja, ja trebam da se pravdam da ona dnevno troši kao 30-40 evra - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je bila okej dok se nije desio suđenje i to, to je nju sve pojelo. Ona ne bi jela i dala bi drugu, ne znam koji joj je k*rac, skroz je druga osoba - rekao je Alibaba.

- Ona ne bi dala prijateljima nego lažnim prijateljima - rekao je Luka.

- Svima bi dala, poslednje parče hleba - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić

