Da li bi Sara preživela Luksom odlazak? Mića je jednim potezom šah-matirao, Muratu će sad sve biti jasno! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je postavio prvo pitanje Saletu Luksu.

- Da li ti je žao što je ispala Sara? - upitao je Mića.

- Generalno mi je žao, a i nije. Mi smo se zadnjih dana muvali i da sam hteo bilo bi nešto, ali generalno nisam hteo. Ne mogu sad unapred da pričam - rekao je Luks.

- Da li si se zapitao sinoć zbog čega si podignut? - upitao je Mića.

- Poraz mi je da me neko diže, posle mi je bilo krivo što nisam i otišao jer mislim da ovde ima mnogo gorih od mene - rekao je Luks.

- Saro šta bi ti uradila da je Luks otišao sinoć? - upitao je Mića.

- Bilo bi mi krivo bez obzira na sve jer sam ja s ovim čovekom provela lepo vreme ovde. Jeste on ponizio mene i moju porodicu, ali bilo bi mi teško sigurno. Ja za Novu godinu očekujem da dođe moja majke i n*pičiće me sigurno najstrašnije, ali će me zagrliti i oprostiti sve - rekla je Sara.

- Jakšićka, šta bi mogla da kažeš dobro za Milenu, a šta loše? - upitao je Mića.

- Mnogo se digla u visine i ne poštuje nikoga, dovoljno od mene - rekla je Jakšićka.

- Boginja da li je Pop ispao folirant? - upitao je Mića.

- Ne, ja mu verujem u sve što je rekao. Ja sam znala da će ići kući jer je počeo da menja društvo i počeo je da se menja zbog ljudi koji su počeli da mu se šlihtaju - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić