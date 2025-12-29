Da li bi Sara preživela Luksom odlazak? Mića je jednim potezom šah-matirao, Muratu će sad sve biti jasno! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je postavio prvo pitanje Saletu Luksu.
- Da li ti je žao što je ispala Sara? - upitao je Mića.
- Generalno mi je žao, a i nije. Mi smo se zadnjih dana muvali i da sam hteo bilo bi nešto, ali generalno nisam hteo. Ne mogu sad unapred da pričam - rekao je Luks.
- Da li si se zapitao sinoć zbog čega si podignut? - upitao je Mića.
- Poraz mi je da me neko diže, posle mi je bilo krivo što nisam i otišao jer mislim da ovde ima mnogo gorih od mene - rekao je Luks.
- Saro šta bi ti uradila da je Luks otišao sinoć? - upitao je Mića.
- Bilo bi mi krivo bez obzira na sve jer sam ja s ovim čovekom provela lepo vreme ovde. Jeste on ponizio mene i moju porodicu, ali bilo bi mi teško sigurno. Ja za Novu godinu očekujem da dođe moja majke i n*pičiće me sigurno najstrašnije, ali će me zagrliti i oprostiti sve - rekla je Sara.
- Jakšićka, šta bi mogla da kažeš dobro za Milenu, a šta loše? - upitao je Mića.
- Mnogo se digla u visine i ne poštuje nikoga, dovoljno od mene - rekla je Jakšićka.
- Boginja da li je Pop ispao folirant? - upitao je Mića.
- Ne, ja mu verujem u sve što je rekao. Ja sam znala da će ići kući jer je počeo da menja društvo i počeo je da se menja zbog ljudi koji su počeli da mu se šlihtaju - rekla je Boginja.
Autor: N.Panić