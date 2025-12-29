AKTUELNO

Da li bi Sara preživela Luksom odlazak? Mića je jednim potezom šah-matirao, Muratu će sad sve biti jasno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Neočekivano!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je postavio prvo pitanje Saletu Luksu.

- Da li ti je žao što je ispala Sara? - upitao je Mića.

Napeto do samog kraja: Ova takmičarka zauvek napušta Elitu 9! (VIDEO)

- Generalno mi je žao, a i nije. Mi smo se zadnjih dana muvali i da sam hteo bilo bi nešto, ali generalno nisam hteo. Ne mogu sad unapred da pričam - rekao je Luks.

- Da li si se zapitao sinoć zbog čega si podignut? - upitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poraz mi je da me neko diže, posle mi je bilo krivo što nisam i otišao jer mislim da ovde ima mnogo gorih od mene - rekao je Luks.

- Saro šta bi ti uradila da je Luks otišao sinoć? - upitao je Mića.

U vezi smo: Milosava rešila da prekine ćutnju i priznala šta oseća prema Joci, pa otkrila da zli ljudi žele da ih razdvoje! (VIDEO)

- Bilo bi mi krivo bez obzira na sve jer sam ja s ovim čovekom provela lepo vreme ovde. Jeste on ponizio mene i moju porodicu, ali bilo bi mi teško sigurno. Ja za Novu godinu očekujem da dođe moja majke i n*pičiće me sigurno najstrašnije, ali će me zagrliti i oprostiti sve - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jakšićka, šta bi mogla da kažeš dobro za Milenu, a šta loše? - upitao je Mića.

- Mnogo se digla u visine i ne poštuje nikoga, dovoljno od mene - rekla je Jakšićka.

Doživela fras: Maji pala roletna nakon saznanja da je Bora odrukao nju i Đukića za s*ks, najavila tužbe! (VIDEO)

- Boginja da li je Pop ispao folirant? - upitao je Mića.

- Ne, ja mu verujem u sve što je rekao. Ja sam znala da će ići kući jer je počeo da menja društvo i počeo je da se menja zbog ljudi koji su počeli da mu se šlihtaju - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

