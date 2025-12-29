ONI SU LOŠI LJUDI: Dača dao svoj sud o Aneli i Asminu, otkrio preko čega im ne prelazi, a evo šta Miki kaže za Luku Vujovića (VIDEO)

Ne ćuti!

Naredno pitanje u Mićinoj igir istine bilo je za Daču Virijevića:

- Da li si ti Aneli prijatelj?

- Nisam, mislim mi se družimo, ali nismo prijatelji. Moram da kažem da ona mene nikada niej pitala za Asmina ništa. Iskreno mislim da je Asmin gori čovek od Aneli, ali oboje su loši ljudi,a ko su loši prema svojim porodicama, što ne bi bili prema drugim - rekao je Dača.

- Da li si promenio mišljenje o Hani i Neriu? - upitao je Mića.

- Nsaim,i dalje stojim pri svom mišljenju - rekao je Dača.

- Da li veruješ Anastasiji ili Hani za priče o životu=? - upitao je Mića Zoricu.

- Ne verujem nikome - dodala je Zorica.

- Miki kakvo ti je mišljenje o Luki?

- Ja njega gotivim, ali ovo što radi za rijaliti mi je loše, iskreno to mi se uopšte ne sviđa. Zalagao se za Aneli i njihovu vezu, a za 24 sata sve promenio - dodao je Miki.

- Anđelo mišljenje o Ivanu Marinkoviću?

- I dalje je kompleksaš, on i dalje pokušava mene da podbode, ali mu ne ide, mene on ne zanima - rekao je Anđelo.

- Ja ne znam šta on pokušava da uradi i da me komentaiše, on je klinac, si*ica i pi*kica ništa drugo - rekao je Ivan.

- Nema šta da se raspravljam sa čovekom koji se kune u grob roditelja a laže - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.