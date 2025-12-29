AKTUELNO

Zadruga

ONI SU LOŠI LJUDI: Dača dao svoj sud o Aneli i Asminu, otkrio preko čega im ne prelazi, a evo šta Miki kaže za Luku Vujovića (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne ćuti!

Naredno pitanje u Mićinoj igir istine bilo je za Daču Virijevića:

pročitajte još

VOLELA BI DA JE ISPAO: Aneli otkrila da ne želi da gleda Luku više, priznala da joj jedna stvar izuzetno smeta (VIDEO)

- Da li si ti Aneli prijatelj?

- Nisam, mislim mi se družimo, ali nismo prijatelji. Moram da kažem da ona mene nikada niej pitala za Asmina ništa. Iskreno mislim da je Asmin gori čovek od Aneli, ali oboje su loši ljudi,a ko su loši prema svojim porodicama, što ne bi bili prema drugim - rekao je Dača.

- Da li si promenio mišljenje o Hani i Neriu? - upitao je Mića.

- Nsaim,i dalje stojim pri svom mišljenju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li veruješ Anastasiji ili Hani za priče o životu=? - upitao je Mića Zoricu.

- Ne verujem nikome - dodala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miki kakvo ti je mišljenje o Luki?

- Ja njega gotivim, ali ovo što radi za rijaliti mi je loše, iskreno to mi se uopšte ne sviđa. Zalagao se za Aneli i njihovu vezu, a za 24 sata sve promenio - dodao je Miki.

- Anđelo mišljenje o Ivanu Marinkoviću?

- I dalje je kompleksaš, on i dalje pokušava mene da podbode, ali mu ne ide, mene on ne zanima - rekao je Anđelo.

- Ja ne znam šta on pokušava da uradi i da me komentaiše, on je klinac, si*ica i pi*kica ništa drugo - rekao je Ivan.

- Nema šta da se raspravljam sa čovekom koji se kune u grob roditelja a laže - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

NEK SU NJIH DVOJE... Anđelo dao svoj sud o odnosu Luke i Anite, uporedio sebe sa Matorom u Eliti 7, a evo šta kaže o Aneli (VIDEO)

Zadruga

On je bivši robijaš, a ja budući advokat! Jovana Mitić RUINIRALA Luku, on ćutao kao zaliven! (VIDEO)

Domaći

I dalje prave priču: Bebica dao svoj sud o Anđeli i Gastoz, a evo šta kaže za nov sukob Miljane Kulić i Ivana Marinkovića (VIDEO)

Domaći

ŽESTOKO NA SAMOM STARTU! Jelena dala svoj sud o Aneli i njenom odnosu sa Asminom! Jedna drugoj sasule sve u lice, a onda je NJOJ dala veliki budžet i

Zadruga

Propala mu igra: Alibaba pročitao Luku kao bukvar, otkrio da sve radi zbog para i najavio raskrinkavanje! (VIDEO)

Zadruga

Obelodanio najmračnije tajne takmičara: Dača Virijević razvezao jezik i raskrinkao sve goruće teme! (VIDEO)