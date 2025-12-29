Luka izvukao Anitu NAGLAVAČKE IZ KREVETA! Ona mu SKINULA KAČKET, pa zakukala: Sad si preterao! (VIDEO)

Ljubavne igrarije od ranog jutra.

Luka Vujović ustao je jutros raspoloženiji nego ikad, pa je odmah pokušao da razbudi svoju devojku Anitu Stanojlović.

Pošto poljupci nisu upalili, i Anita je ostala u krevetu, Luka ju je izvukao i to naglavačke, a ona jepočela da kuka.

- Sad za izvinjenje idem da napravim doručak, ručak, sve - rekao je Luka.

- Želim svoj mir kad ustanem, Luka - vikala je Anita.

Nakon toga su se ljubili, valjali po krevetu i mazili, ali Stanojlovićeva se naljutila.

- Sad si preterao, ja se ne šalim ovako, danas mi se ne obraćaj - bila je besna Anita.

Autor: R.L.