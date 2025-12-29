AKTUELNO

Zadruga

Ti si ispravan, ONA JE GAD! Sunčica POBRKALA LONČIĆE, Asmin joj dao mali budžet, ona vređa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve suprotno.

Sledeći mali budžet Asmin Durdžić dao je Radi Todorović.

- Bila si zaljubljena u Daču, u Anđela, čekaš Karića, pa u Viktora, nijedan ne liči ni na jednog, u Dačino ime sam ti poslao cveće čak, on misli da si htela da igraš rijaliti - rekao je Asmin.

- Nikad nisam rekla da mi se Karić sviđa, nego da je lep dečko. Što se tiče Anđela samo sam rekla da je lep i dečko sa kodeksima. Što se tiče Viktora prva sam rekla da ne želim da uđem u vezu s njim. Rijaliti ne bih igrala sa Dačom, nije mi potrebna priča sa Danilom, to je jako smešno - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sunčice, tebi mali jer si me zaj*bala nisi dala pare za onaj parfem. A i vređala si Aneli - rekao je Asmin.

- To što imaš onu stvar ne znači da treba da se istresaš na nama, veliki ne treba jer nemaš više, ti govoriš istinu ali si loš prema ljudima koji te brane, mislim da je ona gad a da si ti ispravan otac - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče si mi haljinu tražila - povikala je Aneli.

- Kobilo zato što si mi tražila da te masiram - uzvratila je Sunčica.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

