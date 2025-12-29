AKTUELNO

Zadruga

Uživo na Pinku: Novogidišnji zadatak u Eliti, ovo se ne propušta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće napeto!

Veliki šef obevestio je takmičare "Elite" da je vreme da biraju dve osobe, kako bi im rekli novogodišnje želje. Svako će da odabere osobu koja mu je upropastila prethodnu godinu.

pročitajte još

Ove rijaliti kraljice treba da se ugledaju na tebe: Alibaba preko Sofije zadao žestok udarac Maji Marinković! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Na pragu smo 2026. godine i na svakom je da izabere dve osobe i kaže im šta im želi. Svako će da izabere osobu koju je najviše zavoleo u "Eliti" i koja mu je prirasla srce. Osim toga biraćete i osobu koja vam je upropastila godinu i reći će šta joj želi. Ustajaćete jedan po jedan i prvo navoditi želje za osobu koju volite, a ona osobu koja vam je uništila godinu. Vreme je da čujemo konkretne želje - glasilo je pismo.

pročitajte još

Ovo su svi čekali: Alibaba se dirljivim rečima obratio Aneli, pa Maju odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće Igra istine!

Zadruga

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće Igra istine!

Zadruga

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće Igra istine!

Domaći

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će ugroziti boravak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će biti ugrožen opstanak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će biti ugrožen opstanak u Eliti! (VIDEO)