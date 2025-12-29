Uživo na Pinku: Novogidišnji zadatak u Eliti, ovo se ne propušta! (VIDEO)

Biće napeto!

Veliki šef obevestio je takmičare "Elite" da je vreme da biraju dve osobe, kako bi im rekli novogodišnje želje. Svako će da odabere osobu koja mu je upropastila prethodnu godinu.

- Na pragu smo 2026. godine i na svakom je da izabere dve osobe i kaže im šta im želi. Svako će da izabere osobu koju je najviše zavoleo u "Eliti" i koja mu je prirasla srce. Osim toga biraćete i osobu koja vam je upropastila godinu i reći će šta joj želi. Ustajaćete jedan po jedan i prvo navoditi želje za osobu koju volite, a ona osobu koja vam je uništila godinu. Vreme je da čujemo konkretne želje - glasilo je pismo.

Autor: A. Nikolić