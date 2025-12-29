Imam želju da se opet ostvariš kao majka: Luka slavi dan kad se rešio Aneli, emotivnim rečima oborio Anitu s nogu! (VIDEO)

Otvorio dušu!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Osoba koja mi je ulepšala ovu godinu je Janjuš i drago mi je jer sam sa njim učesnik. Ja sam se borio sa tobom da dobiješ Vesnu. Ljubomoran sam je provodi vreme sa Kačavendom, a zaboravio je na mene i Aneli. Ja sam bio previše posesivan prema njemu i nisam ispao korektan kad sam izabrao Anelinu stranu. Voleo bih od Nove godine da provodimo više vremena jer mi mnogo znači. Nemam zle namere, kajem se za stvari koje sam radio i nadam se da mi opraštaš. Želim ti sve najbolje, da nađeš osobu koja će da ti odgovara, što više para da osvojiš i imaš što bolji plasman. Asminu želim sve najgore, da pati, plače, da ga boli duša, da propada i ništa mu dobro ne želim, kao ni ljudima koji su oko njega. Želim da Novu godinu slaviš u suzama i sve što si mi radio da ti se vrati - pričao je Uroš.

- Aneli mi je upropastila godinu jer sam pokazao ono što nisam ja, ponižavao sam se, nisam mogao da budem ono što jesam. Sa druge strane pomogla mi je sa onim što je uradila u hotelu jer sam mogao da izađem iz tog odnosa. Što se tiče osobe koju voliš, to je velika reč, ali to će biti Anita. Ti si osoba koja mi je ulepšala ovu godinu i narednu će. Anita, donela si mi mnogo toga, a možda i nešto loše jer sam imao pogrešan stav i nisam bio iskren prema svom prijatelju koji me nikad do sad nije povredio. Ako sam izgubio prijatelja, možda sam dobio novog prijatelja i osobu što ni on ne bi mogao. Mogu da kažem da si za mene jedina osoba u kući kojoj slepo verujem. Za Novu godinu ti želim da ti sin bude živ i zdrav, da nadoknadiš vreme koje nisi uz njega i da prvi školski dani budu nasmejani. Imam još želju da se ostvariš kao majka - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić