AKTUELNO

Zadruga

Imam želju da se opet ostvariš kao majka: Luka slavi dan kad se rešio Aneli, emotivnim rečima oborio Anitu s nogu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio dušu!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

pročitajte još

Ne skida osmeh s lica: Janjuš priznao koliko mu znači Kačavenda, pa šokirao sve priznajem da je povezana sa njegovom BIVŠOM ŽENOM! (VIDEO)

- Osoba koja mi je ulepšala ovu godinu je Janjuš i drago mi je jer sam sa njim učesnik. Ja sam se borio sa tobom da dobiješ Vesnu. Ljubomoran sam je provodi vreme sa Kačavendom, a zaboravio je na mene i Aneli. Ja sam bio previše posesivan prema njemu i nisam ispao korektan kad sam izabrao Anelinu stranu. Voleo bih od Nove godine da provodimo više vremena jer mi mnogo znači. Nemam zle namere, kajem se za stvari koje sam radio i nadam se da mi opraštaš. Želim ti sve najbolje, da nađeš osobu koja će da ti odgovara, što više para da osvojiš i imaš što bolji plasman. Asminu želim sve najgore, da pati, plače, da ga boli duša, da propada i ništa mu dobro ne želim, kao ni ljudima koji su oko njega. Želim da Novu godinu slaviš u suzama i sve što si mi radio da ti se vrati - pričao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli mi je upropastila godinu jer sam pokazao ono što nisam ja, ponižavao sam se, nisam mogao da budem ono što jesam. Sa druge strane pomogla mi je sa onim što je uradila u hotelu jer sam mogao da izađem iz tog odnosa. Što se tiče osobe koju voliš, to je velika reč, ali to će biti Anita. Ti si osoba koja mi je ulepšala ovu godinu i narednu će. Anita, donela si mi mnogo toga, a možda i nešto loše jer sam imao pogrešan stav i nisam bio iskren prema svom prijatelju koji me nikad do sad nije povredio. Ako sam izgubio prijatelja, možda sam dobio novog prijatelja i osobu što ni on ne bi mogao. Mogu da kažem da si za mene jedina osoba u kući kojoj slepo verujem. Za Novu godinu ti želim da ti sin bude živ i zdrav, da nadoknadiš vreme koje nisi uz njega i da prvi školski dani budu nasmejani. Imam još želju da se ostvariš kao majka - rekao je Luka.

pročitajte još

Ovo su svi čekali: Alibaba se dirljivim rečima obratio Aneli, pa Maju odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Alibaba se povlači: Od sutra rešio da ignoriše žene, priznao da je Maju morao da postavi na mesto i pokaže joj da nikad neće biti Stanija! (VIDEO)

Zadruga

NA SITNICAMA SE LJUDI GUBE: Asmin progovorio o propalom odnosu sa Stanijom, otkrio da li još gaji emocije prema njoj! (VIDEO)

Zadruga

Još se borim sa sobom: Bora priznao da mu je ovo najteži period u godini, sve ga seća na krah ljubavi sa Milicom Kemez! (VIDEO)

Zadruga

Falilo je razumevanja: Janjuš s knedlom u grlu progovorio o krahu ljubavi s Aneli, pa otkrio šta mu je najvažnije! (VIDEO)

Zadruga

'VELIKA TRAGEDIJA!' Taki priznao da mu se srce slomilo kad je saznao za smrt Janjuševog brata, pa se osvrnuo na Anelinu reakciju! (VIDEO)

Zadruga

Smetalo mi je: Sloba se ogradio od emotivnog odnosa, tvrdi da ga gleda kao prijatelja! (VIDEO)