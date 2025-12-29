Emocija je jača, volim te čistije i iskrenije: Sofija ogodila dušu o ljubavi prema Terzi, nada se da će odnos krunisati brakom! (VIDEO)

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izaberu dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Što se tiče dragih osoba sa njima provodim vreme, ima ih više i tu sam za njih da ih savetujem, da se družimo i da lepo i kvalitetno provodimo vreme. Ja ću da navedem osobu sa kojom ne provodim toliko vremena, a koja je daleko mudrija od mene. Ja ću da navedem Lepog Miću i u sledećoj godinu mu želim kad izađe iz ove sezone da završi sa rijalitijem i da provodi mnogo vremena sa svojom unukom. Osoba koja je želela da mi uradi najgore je Anita, daleko joj lepa kuća i želim samo da je nigde ne sretnem - govorio je Anđelo.

- Nebitne osobe ne mogu da me povrede, pa ću da izuzmem Uroša. Terza je jedina osoba koja me je prošle godine povredila, ostavio me je samu i nije brinuo kako se ja osećam. Ja sam nakon Miličinog izlaska bila najgore u životu otkako sam se rodila, a jedino su Milena i Dača bili tu da mi pomognu da opstanem ovde. Ja sam prošla pakao, iako ne gledaju neki da je to tako bilo, a baš je tako bilo. Ti si osoba koja je mene razočarala prošle godine, ali zbog ljubavi i emocija koje osećam sve sam to potisnula i dala sam ovom odnosu drugu šansu. Porodicu i samu sebe sam uveravala da ne osećam ništa prema njemu i da ulazak ništa neće da promeni. Sve se opet promenilo od pogleda koji se desio od prošle godine. Sa moje strane emocija je mnogo jača, volim te čistije i iskrenije. Ja ne moram da balansiram kao prošle sezone. Ja sam zaista srećna pred tebe. Volela bih da ovaj odnos potraje i da jednog dana budemo više od veze - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić