AKTUELNO

Zadruga

Emocija je jača, volim te čistije i iskrenije: Sofija ogodila dušu o ljubavi prema Terzi, nada se da će odnos krunisati brakom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izaberu dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu. 

pročitajte još

Imam želju da se opet ostvariš kao majka: Luka slavi dan kad se rešio Aneli, emotivnim rečima oborio Anitu s nogu! (VIDEO)

- Što se tiče dragih osoba sa njima provodim vreme, ima ih više i tu sam za njih da ih savetujem, da se družimo i da lepo i kvalitetno provodimo vreme. Ja ću da navedem osobu sa kojom ne provodim toliko vremena, a koja je daleko mudrija od mene. Ja ću da navedem Lepog Miću i u sledećoj godinu mu želim kad izađe iz ove sezone da završi sa rijalitijem i da provodi mnogo vremena sa svojom unukom. Osoba koja je želela da mi uradi najgore je Anita, daleko joj lepa kuća i želim samo da je nigde ne sretnem - govorio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nebitne osobe ne mogu da me povrede, pa ću da izuzmem Uroša. Terza je jedina osoba koja me je prošle godine povredila, ostavio me je samu i nije brinuo kako se ja osećam. Ja sam nakon Miličinog izlaska bila najgore u životu otkako sam se rodila, a jedino su Milena i Dača bili tu da mi pomognu da opstanem ovde. Ja sam prošla pakao, iako ne gledaju neki da je to tako bilo, a baš je tako bilo. Ti si osoba koja je mene razočarala prošle godine, ali zbog ljubavi i emocija koje osećam sve sam to potisnula i dala sam ovom odnosu drugu šansu. Porodicu i samu sebe sam uveravala da ne osećam ništa prema njemu i da ulazak ništa neće da promeni. Sve se opet promenilo od pogleda koji se desio od prošle godine. Sa moje strane emocija je mnogo jača, volim te čistije i iskrenije. Ja ne moram da balansiram kao prošle sezone. Ja sam zaista srećna pred tebe. Volela bih da ovaj odnos potraje i da jednog dana budemo više od veze - govorila je Sofija.

pročitajte još

Ne skida osmeh s lica: Janjuš priznao koliko mu znači Kačavenda, pa šokirao sve priznajem da je povezana sa njegovom BIVŠOM ŽENOM! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nije mi palo na pamet da to ima čar... Aneli otvorila dušu o osećanjima prema Asminu i strahu od porodice (VIDEO)

Zadruga

Palo priznanje! Aneli čula od Terze za Alibabina osećanja prema njoj, zaplakala, pa priznala: Volim ga (VIDEO)

Zadruga

Drugačiji nam je odnos, ja ga pomazim, on... Kačavenda otvorila dušu Mini i Dači o druženju s Janjušem, evo šta primećuje (VIDEO)

Zadruga

Ne opraštam ja lako: Sofija otkrila da li će Terzi dati još jednu šansu!? Učesnici ostali šokirani njenim odgovorom! (VIDEO)

Zadruga

Maja je zagrizla, ali se boji da će Stanija doći za Novu godinu: Aneli progovorila o odnosu sa Alibabom i njegovom muvanju sa Marinkovićevom (VIDEO)

Zadruga

Sviđa mi se kakav je otac, čak iako zatrudnim... Anita progovorila o ljubavi sa Lukom, cveta poput ruže, pa priznala: Nije mi dao povoda za bilo čim,