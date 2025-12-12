Nije mi palo na pamet da to ima čar... Aneli otvorila dušu o osećanjima prema Asminu i strahu od porodice (VIDEO)

Iskrena do koske!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći razgovarao je sa Aneli Ahmić, a ona je odmah priznala da joj je vrela noć sa Asminom Durdžićem uticala na trenutno emotivno stanje.

- Ono što se desilo u hoteli nije trebalo na taj način da se desi. Asmin se ogradio, ponovo me je ponizio kao majku našeg deteta. Neko drugi da je bio u pitanju drugačije bi se postavio, a mene je zgazio. Ovo je bila zadnja prilika i opet je u meni to probudio da ne bih da ga vidim u prostoriji sa mnom. Kakva god da sam, najzaljubljenija da sam, pa i iz inata da sam radila ne treba tako da postupi. Da li ga volim ili je inat treba da se postavi kao muškarac, a on je meni javno ponizio po drugi put - govorila je Aneli.

- Da li imaš presiju zbog porodice? Očekivanja su jedna, a ti si pokazala i uradila nešto drugačije, pa verovatno mozgaš kako oni gledaju - dodao je Darko.

- Naravno da mozgam. Ja se nekad osećam kao da sam dete i da nikad nisam odrasla u glavi jer mislim šta će mama, brat i sestra da mi kažu. Oni mi ne polažu račune, ali ja sam takva. Ja dođem kući i kažem šta sam napravila, jako sam otvorena, dok moja sestra nikad nije pričala o svom momku - govorila je Aneli.

- Šta je to Asmin ponovo uspeo da probudi u tebi? Da li je noć ponovo uspela da osveži staru veliku ljubav? - pitao je voditelj.

- Ne znam kako da objasnim šta se desilo. Gledali ste izolaciju, bila sam nasmejana i vedra. Ja kad pričam šta sam volela to su Asmin i Nora i naravno da se osećam lepo kad pričam o Nori sa njenim ocem. Prisećali smo se nekih stvari i nije mi palo na pamet da to ima čar. Nas dvoje zajedno na podu, a do juče smo bili zajedno u kući sa našim detetom. Kako je došlo u utorak do toga... Jednostavno se desilo. Ja njega volim kao oca svog deteta, a ne kao čoveka sa kojim bih mogla da zamislim život. On je mene razočarao i povredio, želim da imam normalan život - nastavila je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić