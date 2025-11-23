AKTUELNO

Zadruga

Svaki dan ti govorim da ga ne diraš, ono za DNK ti nije trebalo: Anita zamerila Asminu ponašanje prema Urošu, pa se obratila Aneli: Ti i ja smo se družile, ali... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Aniti Stanojlović.

- Kada sam bila napolju, ko god da me je pitao da li ću se družiti sa Asminom, rekla sam da se neću družiti i kada sam pričala sa Stanijom, rekla sam da se neću družiti s njim. Meni si postao drag, često me iznerviraš, svakako si mi više drag nego što me iznerviraš. Rekla sam ti da ne verujem ni tebi ni Aneli sto odsto, lažete oboje! Odnos koji imate sada mi nije normalan, ne možete da pričate o tome ko se tebi sviđa, ko se njoj sviđa. Normalno je da pitaju za dete i da li nešto treba, svašta su izgovorili. Njemu sam zamerila, niko ne može da mu zabrani da vidi dete - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta, da ja idem kod Grofice, s njom sam u ratu, a ona ima malu pumparicu, pa da me izroka kao švajcarski sir - smejao se Asmin, a onda su se svi nasmejali.

- Laže bre - smejala se Aneli.

- Mislim da ti znaš da je Nora tvoja, liči na tebe, to si radio iz sujete i kompleksa, to je jako ružno. Drag si mi, što se tiče tebe i Uroša, svaki dan ti govorim da ga ne diraš, da ga ne provociraš, ali ti me ne slušaš - rekla je Anita, pa je prešla na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Razmišljala sam malo. Aneli i ja smo se družile, na početku se svađale, posle smo se družile. Kada su mi slali klipove iz osmice, mene je to kao devojku koja je volela, povredilo me je. Stvarno smo se čule, bilo je sve okej, ali da je normalno da pričamo, nije, zameram ti što spominješ moje dete, ja tvoje ne spominjem. Mislim da nisi toliko loša osoba, da bi pomogla, dala ili podelila, mislim da bi. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne štedi reči! Hana urnisala Ahmiće i Aneli, pa Asminu zamerila SAMO JEDNO (VIDEO)

Zadruga

Veći sam ti trn u oku nego Maja: Sara Raičević se brutalnim rečima obratila Aneli, a Luki skroz promenila mišljenje! (VIDEO)

Zadruga

Ti si kvaran, rekao si mu da nećeš da ga diraš, a onda vadiš peškir: Maja doletela do besnog Janjuša, pa mu sasula sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Ti si dovoljno ponižena od dečka da ne mora niko ponovo: Teodora vratila Ivanu za sva nedela prema Jeleni, pa dobila povratnu (VIDEO)

Domaći

Ti si meni muzika za lift: Veljko Jovanović (23) probio led, pa dobio kritike, Karleuša ne štedi ni estradu: Ima mnogo pevača koji... (VIDEO)

Zadruga

Kad si ti zdrava, svi su oko tebe: Kačavenda pružila Aneli zagrljaj podrške, pa joj uputila savete zlata vredne (VIDEO)