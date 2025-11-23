Svaki dan ti govorim da ga ne diraš, ono za DNK ti nije trebalo: Anita zamerila Asminu ponašanje prema Urošu, pa se obratila Aneli: Ti i ja smo se družile, ali... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Aniti Stanojlović.

- Kada sam bila napolju, ko god da me je pitao da li ću se družiti sa Asminom, rekla sam da se neću družiti i kada sam pričala sa Stanijom, rekla sam da se neću družiti s njim. Meni si postao drag, često me iznerviraš, svakako si mi više drag nego što me iznerviraš. Rekla sam ti da ne verujem ni tebi ni Aneli sto odsto, lažete oboje! Odnos koji imate sada mi nije normalan, ne možete da pričate o tome ko se tebi sviđa, ko se njoj sviđa. Normalno je da pitaju za dete i da li nešto treba, svašta su izgovorili. Njemu sam zamerila, niko ne može da mu zabrani da vidi dete - rekla je Anita.

- Šta, da ja idem kod Grofice, s njom sam u ratu, a ona ima malu pumparicu, pa da me izroka kao švajcarski sir - smejao se Asmin, a onda su se svi nasmejali.

- Laže bre - smejala se Aneli.

- Mislim da ti znaš da je Nora tvoja, liči na tebe, to si radio iz sujete i kompleksa, to je jako ružno. Drag si mi, što se tiče tebe i Uroša, svaki dan ti govorim da ga ne diraš, da ga ne provociraš, ali ti me ne slušaš - rekla je Anita, pa je prešla na Aneli:

- Razmišljala sam malo. Aneli i ja smo se družile, na početku se svađale, posle smo se družile. Kada su mi slali klipove iz osmice, mene je to kao devojku koja je volela, povredilo me je. Stvarno smo se čule, bilo je sve okej, ali da je normalno da pričamo, nije, zameram ti što spominješ moje dete, ja tvoje ne spominjem. Mislim da nisi toliko loša osoba, da bi pomogla, dala ili podelila, mislim da bi. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić