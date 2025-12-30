Prekinula ćutnju: Kačavenda sasula gorku istinu Alibabi u lice, posle ovih reči više ništa neće biti isto! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala njegovu podelu budžeta.

- Ova podela mi je bila presmešna, očekivala sam mnogo više i žustrije. Mislim da je išao linijom manjeg otpora, složila bih se s Matorom i Ivanom. Izgubio je konce na svim poljima, jedino mu je ostao Terza - rekla je Mina.

- Nije bilo nikakvog uticaja u izolaciji, Luka i on nisu uticali. Ova mala nije normalna, to sam shvatila jutros dok se Asmin sprdao s njom. Njena podela budžeta nije bila loša i nisam uopšte mislila da bi zbog k*rca stavila Asmina za vođu. Mislim da Asmin nas zaglupljuje da bi mi mislili da on igra rijaliti, ali on nema pojma šta radi. Ne može da bude dobar s Lukom koji je mesecima govorio da Asmin ne bi trebao nikad da vidi svoje dete. Smešno je da je Dača n*jebao zbog toga što je ušao u sukob sa Majom, a da je ovde govorio da će j*bati mater svima koji budu vređali Aneli. To nismo videli, videli smo totalnu suprotnost. Ja sam se u početku izolovala iz cele situacije na početku kada sam videla šta radi, utisak moje podele budžete je bilo da se jutros zaljubio u mene i onda napravio dramsku pauzu - rekla je Milena, pa dodala:



- On je meni i Dači za Miljanu ispričao još pre mesec dana, ali ćutali smo. Ja sam se izoštrila da budeš baš objektivna i ne mislim da je provocirao Aneli, samo mislim da nije normalno. Mene je on danas stavio u koš sa Anitom, a za Aneli danas kaže da je spreman da spusti loptu. On se izvinio meni danas, ali ako on koji sedi sa mnom koristi reči s kojima me moji neprijatelji vređaju to je druga stvar. Ja ću Daču uvek braniti, to mora da zna. Nešto sam načula šta je Dača pričao na intervju, ali nema veze. Smatram vrlo direktnom provokacijom što je rekao: ''Zaljubio sam se u tebe'', ja sam se obuzdala jer bih bila mnogo gora nego što sam sada. Više nisam glupa kao k*rac, sad oči imam i na leđima. Niko se neće spasiti mojih komentara, on jeste omalovažao na više načina - rekla je Milena.

Autor: N.Panić