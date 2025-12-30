Rat se ponovo zakuvao: Anđelo i Kačavenda u žestokom klinču, Anita ne prestaje da dokazuje Asminu svoju lojalnost (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisalapodelu budžeta Asmina Durdžića..

- On zna šta radi, dobro je ovo odradio. Sve je prošlo, opet će neke ljude da pridobije, pa da ih nagazi. Ne dopada mi se odnos njega i Luke, ali mi je uvek govorio da je kul momak i da bi se družio. Ja sam mu govorio da Maji ne daje veliki, a on je hteo. Maja njega use*ava za stolom. Sasvim je to nešto drugo. Pokazao je poštovanje prema meni i ja mu zahvaljujem. Mi nismo nikakvi prijatelji, došao sam bistriji i pametniji. On je moj drug ovde - rekao ej Terza.

- Kad je on mene izvređao, tad sam mu je*ala mater. Ja njemu nikad nisam ćutala ni na jednu provokaciju - rekla je Milena.

- Prošle godine Gastoza nikad za stolom nisi nagazila - rekao je Terza.

- Jesam! Ja Asminu ne ćutim i ne pušim mu ku*ac. Mi smo imali zadatak sedam dana, ali si uleteo ti i je*ao mi mamu, a on je skočio i ja sam u afetktu - rekla je Milena.

- Podela budžeta je odlična, bitna je reakcija - rekao je Terza.

- Ako su mu njegovi ljudi govori da je kvaran tada, to je onda loše. Ja nikad svom bliskom drugu ne bih rekao da je kvaran. On je dobio ono što je tražio. Ja dve nedelje unazad slušam neke Milenine komentare... Zašto zamera što igra igru s tobom, a šta si ti meni uradila kad sam rekao da si se pogubila - rekao je Anđelo.

- Nemoj da prebacuješ priču an mene i tebe. Ja da sam htela da ćutim, ćutala bih večeras - rekla je Milena.

- Dobila si srednji budžet jer je sad dobio tvoju reakciju. Pametnom dosta! - rekao je Anđelo.

- Ja od kada sam ustala imam gavobolju i visok pritisak, nisam mogla da komentarišem. Da sam htela da ćutim, ćutala bih sad! - rekla je Milena.

- Dobio je reakciju i on je znao da će dobiti ovakvu - rekao je Anđelo.

- Stavio me u isti koš sa Anitom! - rekla je Milena.

- Opet je pokazala da Anita neće ceniti i poštovati prijateljicu napolju, ali je i Luku ovako zeznuo - rekao je Anđelo.

- Ti nemaš ovde prijatelja, sve je to plan spolja! Svi te koriste za rijaliti, a ja sam ti oprostila - rekla je Anita.

- On je tebe muvao, a ti si mu dolazila na dlan. Ti si mnoge stvari njega savetovala, a on se poigrao sa tobom - rekao je Dača.

- Iskrenija sam mu ja od svih ovde - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić