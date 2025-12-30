Želim da je bolje upoznaš: Alibaba rešio da zakuva čorbu i izolaciju poslao Aneli i Anđela! (VIDEO)

Želi da vidi njihovo zbližavanje!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi izabrao ovonedeljne potrčke, a on je u izolaciju poslao Anđela Rankovića i Aneli Ahmić.

- Ja bih podigao sve takmičare jer to narodu i deluje kao svingeraj. Nek ustane Filip Đukić i nek ustane Miljana Kulić, nek ustane Boginja i Anitu neću podizati iz poštovanja prema Luki jer mu je devojka. Takođe, neka ustane Teodora i Maja Marinković. Pošto meni Maja zamera d*kanje, da vidimo ovu sliku - rekao je Alibaba.

- Ti si ljubomoran na Đukića? Presmešno - rekla je Maja.

-Neka ustanu Zorica Marković i Miki, Janjuš, Aneli i Anđelo, potencijalni par Dača i Rada, mogu da sednu Zorica i Miki, Vanja, Miljana, Iva, Anastasija i Bora mogu da sednu. Anđelo može da sedne i Nerio, Dača, Rada nek isto sednu. Teodora i Filip mogu da sednu, Maju ne bih poslao u izolaciju. Janjuš može da sedne, a Aneli i Anđelo su ovonedeljni potrčci - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić