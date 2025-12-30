SAD ĆU JEDNU VASPITNU DA TI LUPIM! Goca Džehverović zapretila Đukiću, kad je otvorila frižider, DOŽIVELA POMRAČENJE! (VIDEO)

Katastrofalno stanje.

Mama Džehva je stigla u Elitu, a kada je ušla u kuhinju, doživela je pomračenje.

- Pogledaj ovo, pokvareno, sad ću da vas gađam sa ovim pokvarenim mesom - vikala je Džehva, a zatim došla do radnog dela gde su je zatekle ljuske od jaja:

- Ko je pržio jaja, bacaj ljuske, ne radite ništa za sobom!

Bora Terzić pokupio je ljuske od jaja i pobacao, a onda je došao Filip Đukić.

- Moj je pirinač, nisam to video, nisam otvarao kese - pravdao se Đukić.

- Sad ću da ti lupim šamar, jednu vaspitnu ću da ti lupim - bila je besna Džehva.

