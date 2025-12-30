GMAZ DEBELI! Asmin i Dušica U BRUTALNOJ SVAĐI, on je začikavao da skine gaće, ona mu ŽESTOKO UZVRATILA! (VIDEO)

Neće da mu ćuti.

Asmin Durdžić i Dušica Đokić posvađali su se danas na sastanku, a Dušica mu je zamerila što ju je pustio da spava na podu kad su bili nominovani.

- Mi smo spavale po podu, a muškarci su spavali na dušeku - rekla je Dušica.

- Ko si ti meni da ti dajem dušek, spavaj na podu - naveo je Asmin.

- Moje je ime je mnogo iznad svog. Izvoli pa čisti ako ti se čisti - rekla je Dušica.

- Tako se ponaša trandža, skini gaće pokaži da imaš k*tu - rekao je Alibaba.

- Nemoj tvoje da skinem, gmaz debeli - rekla je ona.

Autor: R.L.