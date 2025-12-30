Dogovorili smo se sa Sarom Šajić, on da bude vođa, ja da biram odabrane! Kačavenda otkrila kakav su TAJNI PLAN skovali ona i Asmin PRED SAMO IZBACIVANJE! (VIDEO)

Rešila da ga raskrinka.

Tokom današnje "Igre istine" Milena Kačavenda rešila je da raskrinka Asmina Durdžića. Ona je otkrila kakav su dogovor njih dvoje imali sa Sarom Šajić.

- Niko od nas nije znao da Sara Šajić nije normalna, do 4.15 kad je shvatila da ide kući, tad je pričala o j*bačini sa Asminom. Htela je da stavi Asmina, da bi joj se javio, ili mene, ja da sam bila vođa vodila bih Janjuša, ali pošto on nije mogao, onda smo se dogovorili da on bude vođa, a ja da biram odabrane. Izj*bao me za odabrane, stavio Maju i Filipa jer nije imao m*da, nije smeo da ih pošalje, ovih dana su žurke. Naprasno se mi stavljamo, ja mu kažem da ću ja da biram odabrane, a on stavi Daču da špijunira Maju i Filipa, njemu je u interesu da se Maja i Filip smuvaju. Rekao mi je da mu je Filip jedina smetnja. Ne bi on Teodoru stavio, sa Bebicom je spustio loptu. Nakon jučerašnjeg komentarisanja, jer sam shvatila da će me zaj*bati za odabrane i kaže mi: "Vidiš kako sam te ispoštovao nisam poslao Janjuša i Aneli u izolaciji". Navija za odnos Filipa i Boginje - rekla je Kačavenda, a onda pitala Asmina da objasni sve.

- Ja sam stvarno mislio da pošaljem Maju, ali onda su mi rekli da treba da me bude sramota jer je tek operisana

Autor: R.L.