ONA JE KVARNA, PA JE KVARNA! Učesnici RAZAPELI Minu jer je pričala da je Terza sanjao Comaru! (VIDEO)

Žestoko!

Tokom današnje "Igre istine" došlo je do žestoke svađe između Sofije i Terze sa Minom.

- Zašto Mina priča šta je Terza sanjao, odakle ta potreba da se to prenosi - bila je besna Sofija.

- Milica je majka mog deteta, ne znam šta je problem i da je sanjam. Mina je kvarna pa je kvarna, odakle potreba da priča šta Terza sanja - naveo je Terza.

- Bilo je simpatično, zašto bi to neko drugačije protumačio, sad je to bauk i strašno, to je glupost, nije ništa strašno - pravdala se Mina.

- Ti si mu bivša devojka, nemoj da zaj*bavaš - rekao je Anđelo.

- Meni je to smešno, to nije petljanje i mešanje - rekla je Mina.

Autor: R.L.