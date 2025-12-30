AKTUELNO

ONA JE KVARNA, PA JE KVARNA! Učesnici RAZAPELI Minu jer je pričala da je Terza sanjao Comaru! (VIDEO)

Žestoko!

Tokom današnje "Igre istine" došlo je do žestoke svađe između Sofije i Terze sa Minom.

- Zašto Mina priča šta je Terza sanjao, odakle ta potreba da se to prenosi - bila je besna Sofija.

- Milica je majka mog deteta, ne znam šta je problem i da je sanjam. Mina je kvarna pa je kvarna, odakle potreba da priča šta Terza sanja - naveo je Terza.

- Bilo je simpatično, zašto bi to neko drugačije protumačio, sad je to bauk i strašno, to je glupost, nije ništa strašno - pravdala se Mina.

- Ti si mu bivša devojka, nemoj da zaj*bavaš - rekao je Anđelo.

- Meni je to smešno, to nije petljanje i mešanje - rekla je Mina.

