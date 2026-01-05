PRIZOR KAKAV SE NE VIĐA SVAKI DAN! Željkova mama ljubi njegovog tatu, on puca od sreće! Miljana i Ivan u prazničnom izdanju koje će vas raznežiti!

Ostavili sukob po strani!

Godina koja se bliži kraju bila je veoma turbulentna za Miljanu Kulić i Ivana Marinkovića. I pored toga što je u jedno trenutku delovalo da su zbog sina Željka spustili strasti, ipak nije tako. Naime, njihov rat se u ''Eliti 9'', potpuno raspramsao, a po svemu sudeći, teško će ponovo doći do spuštanja lopte, jer su obe strane veoma usijane.

Međutim, na novogodišnjem slikanju za specijalan editorijal portala Pink.rs, oni su na trenutak stavili sukob po strani, a Miljana ga je u jednom trenutku poljubila u obraz, što je kamera zabeležila.

Kako će se njihov odnos dalje razvijati i da li će makar zbog deteta moći za ostave sve loše u ovoj 2025. i u novu uđu u miru i slozi, ostaje nam da vidimo.

