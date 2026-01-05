AKTUELNO

PRIZOR KAKAV SE NE VIĐA SVAKI DAN! Željkova mama ljubi njegovog tatu, on puca od sreće! Miljana i Ivan u prazničnom izdanju koje će vas raznežiti!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ostavili sukob po strani!

Godina koja se bliži kraju bila je veoma turbulentna za Miljanu Kulić i Ivana Marinkovića. I pored toga što je u jedno trenutku delovalo da su zbog sina Željka spustili strasti, ipak nije tako. Naime, njihov rat se u ''Eliti 9'', potpuno raspramsao, a po svemu sudeći, teško će ponovo doći do spuštanja lopte, jer su obe strane veoma usijane.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Međutim, na novogodišnjem slikanju za specijalan editorijal portala Pink.rs, oni su na trenutak stavili sukob po strani, a Miljana ga je u jednom trenutku poljubila u obraz, što je kamera zabeležila.

Kako će se njihov odnos dalje razvijati i da li će makar zbog deteta moći za ostave sve loše u ovoj 2025. i u novu uđu u miru i slozi, ostaje nam da vidimo.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: S.Z.

