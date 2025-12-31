PORODICA JE NA OKUPU: Aleksandra Jakšić jedva zadržala suze kad je ugledala svog sina, emotivnija nego ikad! (VIDEO)

Nije joj lako!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju porodicu bila je Aleksandra Jakšić. Njoj su u posetu došli roditelji, sestra i sin.

Njen emotivan susret sa sinom je izazvao veliku pažnju, jer je zaplakao kada je ugledao svoju maku, a ona se jedva suzdržala.

Autor: S.Z.