KO SI BRE TI?! Advokatici sestra očitala lekciju, stavila joj do znanja šta da promeni (VIDEO)

Au!
U toku su novogodišnje posete porodica u Eliti. Podrška Jovane Advokatice je stigla u Belu kuču, a ona je odmah briznula u plač.
Jovani su stigli sestra i brat.
- Šta se dešava sa tobom - upitala je Sestra.
- Ne znam - rekla je Jovana.
- Dozvolila si sebi nešto što nisi trebala. POnašaj se, ovde se došla, poslušaj sina, budi pravnik a ne da budeš pravednik - rekla je Jovani Sestra.
- Hvala ti - rekla je Jovana.
- Lazar ti je rekao da si njegov najveći ponos, šta ti ovo treba, gde su ti usta. Zbog čega si ovde, da deliš pravdu, pa nisi ti majka Tereza. - rekla je Jovani sestra.
Autor: N.B.