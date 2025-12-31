KO SI BRE TI?! Advokatici sestra očitala lekciju, stavila joj do znanja šta da promeni (VIDEO)

Au!

U toku su novogodišnje posete porodica u Eliti. Podrška Jovane Advokatice je stigla u Belu kuču, a ona je odmah briznula u plač.

Jovani su stigli sestra i brat.

- Šta se dešava sa tobom - upitala je Sestra.

- Ne znam - rekla je Jovana.

- Dozvolila si sebi nešto što nisi trebala. POnašaj se, ovde se došla, poslušaj sina, budi pravnik a ne da budeš pravednik - rekla je Jovani Sestra.

- Hvala ti - rekla je Jovana.

- Lazar ti je rekao da si njegov najveći ponos, šta ti ovo treba, gde su ti usta. Zbog čega si ovde, da deliš pravdu, pa nisi ti majka Tereza. - rekla je Jovani sestra.

Autor: N.B.