MORAŠ DA POVEDEŠ RAČUNA: Ivana Vrbaški otkrila Mini gde je pogrešila, pa otkrila da li podržava nju i Viktora (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Vrbški i Boris su stigli u Elitu 9 kako bi posetili Minu Vrbaški za Novu godinu.

Foto: TV Pink Printscreen

Mina joj jke poletela u zagrljaj pa su popričali:

- Super smo, zdravi smo, ali molim te saberi se malo - rekla je Ivana a onda je Viktor prišao da ih pozdravi, a Ivana nije skidala osmeh sa lica kada ga je videla.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušaj me sada, ne pominji ljude više. Ja neću ništa da ti kažem, ali moraš da paziš šta pričaš - rekla je Ivana.

- Znam ja sve, znam da grešima - rekla je Mina dok su Viktor i Boris pričali sve vreme.

- Moraš da se središ, da komentarišeš - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš što je Vitkro rekao da je naša ženu za ceo život - upitao je Ivan,

- Nikad se ne zna, samo nek su srećnoi - rekla je Ivana.

Autor: N.B.

