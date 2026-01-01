AKTUELNO

Kleknula i uz reku suza se pomolila Bogu: Ovo je spisak želja Miljane Kulić za 2026. godinu! (VIDEO)

Miljana Kulić pobegla je od ostalih takmičara kako bi se u kameru pomolila Bogu i poželela želje za narednu godinu, a ona je klečala i sve vreme lila suze.

- Molim te Bože da mi cela porodica, Tijana, Ana, mama, tata i Željko budu živi i zdravi. Svim ljudima ovog sveta želim da budu živi i zdravi, molim te Gospode Bože. Moja teta Milica da bude živa i zdrava još 105, pa opet i svi članovi njene porodice. Molim te Gospode Bože da svi budu živi i zdravi i ako Bog da, da pobedim u Eliti 9 i da završim s rijalitijem, da bih bila posvećenom sinu. Ne želim da me prozivaju više, molim te Gospode Bože. Molim te Sveti Arandđelo, molim te Sveti Vasilije, molim te Sveti Nektarije i molim te Bogorodice. Molim vas sve da ostanem do kraja i osvojim prvo mesto - plakala je Miljana.

