SAMOUNIŠTENJE OSOBA KOJE SU MENE POKUŠALE DA UNIŠTE: Anđela Đuričić bez dlake na jeziku prokomentarisala suočavanje Kačavende i Ane! (VIDEO)

Naredna koja je dobila čestitke od svojih najdražih bila je Milena Kačavenda.

- Samo ste se rezervisano rukovale, zbog čega? - upitao je Darko.

- Što se tiče mene, rezervisana sam jer je Milena tokom ''Narod pita'' imala neke komentare, a meni nikad takon nešto nije rekla u lice - rekla je Anđela.

- Kako ti se čini suočavanje Ane Ćurčić i Milene Kačavende, koje se desilo juče? - upitao je Darko.

- Samouništenje osoba koje su mene pokušale da unište - rekla je Anđela.

- Srećna Nova godina, sve najlepše ti želimo - glasila je čestitka od Mileninih drugarica.

Naredni koji je pročistao čestitke od svojih najdražih bio je Uroš Stanić,

- Uroše, drži do sebe i nemoj da se uzrujavaš. Voli te tvoja mama - glasila je čestitka Uroševe mame.

