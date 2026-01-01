AKTUELNO

Zadruga

Drama! Dragana se rasplakala na čestitku majke, pokušala da pecne Anđelu, pa dobila povratnu: Budi tako grlata sa ovim ljudima, ja idem za sat vremena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi njoj uručio čestitke i poklone.

- Mislim, zajedno ste, ali ne verujem u to - rekla je Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

- A je l' si ti sa Gastozom?! Ne verujem ni ja - rekla je Dragana.

- Treba tako grlata da budeš sa ovima ovde, ja idem za sat vremena, a ti za mesec dana ako tako nastaviš - rekla je Anđela.

Nakon što je Matora pročitala čestitke, na red je došla i Dragana Stojančević.

- Tata nije za odnos moj sa Jovanom, nije ni mama za našu vezu, ali me se niko nije odrekao - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećna nova godina lepoto moja. Uvek si moje dete i moja ljubav je uvek uz tebe. Neću ništa ružno da pišem, ali moje mišljenje niko ne može da promeni. Budi dobra, ne obraćaj pažnju na druge, voli te mama Goca - glasila je čestitka.

- Moja mama je moja najveća snaga, kao i moja porodica, u mislima sam uvek sa njima - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona je diva univerzuma, a ja sam bio ponizan mesec dana: Gastoz odjavio Anđelu za sva vremena, ona urlikanjem ponovo pokušala da spijune priču! (VIDEO

Domaći

Dobila si četvrto mesto, a ja sam ostao svoj: Peja odjavio Enu za sva vremena, ona pokušala da obrne igricu u svoju korist: Degradirao si me kao majku

Zadruga

Lažna lezbijka šalje lažnu kumu: Dragana se osvetila Kačavendi za teške prozivke, Rada ne krije simpatije prema Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Otpisao ga za sva vremena: Luka svim silama pokušava da se opere u Filipovim očima, Maja ga zakucala! (VIDEO)

Zadruga

Oblači falš haljine koje mirišu na naftalin: Zorica u svom stilu ispozivala Kačavendu! Dušica pokušala da ismeje Janjuša, pa dobila povratnu (VIDEO)

Zadruga

'ZAMISLI DA TE NEKO OSTAVI ZBOG KARIJERE!' Bojana pokušala da potkači Anđela zbog veze sa Teodorom Džehverović, pa dobila nikad BRUTALNIJI ODGOVOR! (V