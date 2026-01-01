Drama! Dragana se rasplakala na čestitku majke, pokušala da pecne Anđelu, pa dobila povratnu: Budi tako grlata sa ovim ljudima, ja idem za sat vremena (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi njoj uručio čestitke i poklone.

- Mislim, zajedno ste, ali ne verujem u to - rekla je Anđela.

- A je l' si ti sa Gastozom?! Ne verujem ni ja - rekla je Dragana.

- Treba tako grlata da budeš sa ovima ovde, ja idem za sat vremena, a ti za mesec dana ako tako nastaviš - rekla je Anđela.

Nakon što je Matora pročitala čestitke, na red je došla i Dragana Stojančević.

- Tata nije za odnos moj sa Jovanom, nije ni mama za našu vezu, ali me se niko nije odrekao - rekla je Dragana.

- Srećna nova godina lepoto moja. Uvek si moje dete i moja ljubav je uvek uz tebe. Neću ništa ružno da pišem, ali moje mišljenje niko ne može da promeni. Budi dobra, ne obraćaj pažnju na druge, voli te mama Goca - glasila je čestitka.

- Moja mama je moja najveća snaga, kao i moja porodica, u mislima sam uvek sa njima - rekla je Dragana.

