Pukao mu film: Ilija Pečenica pobesneo kao ris i rešio da više nijednoj takmičarki ne pravi frizuru! (VIDEO)

Doživeo pomračenje!

Ilija Pečenica doživeo je nervni slom kada ga je Aneli Ahmić požurivala da joj napravi frizuru za večerašnju ''Elitoviziju'', te je odlučio da više nijednoj takmičarki neće praviti frizuri.

- Ajde Ilija brzo dođi, šta joj praviš tu nije kod frizera - rekla je Aneli.

- Neću više praviti frizure uopšte - rekao je Ilija Pečenica.

- Daj, molim te me pusti - rekla je Aneli.

- Neću vam više praviti frizure, budite sigurni - rekao je Pečenica.

- E, sad ću da napravim sama - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić