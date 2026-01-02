AKTUELNO

Zadruga

Pukao mu film: Ilija Pečenica pobesneo kao ris i rešio da više nijednoj takmičarki ne pravi frizuru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Doživeo pomračenje!

Ilija Pečenica doživeo je nervni slom kada ga je Aneli Ahmić požurivala da joj napravi frizuru za večerašnju ''Elitoviziju'', te je odlučio da više nijednoj takmičarki neće praviti frizuri.

pročitajte još

Aneli sa bivšim momkom i suprugom! Ahmićka se okrenula ka Asminu, Luka pravio FACE! (FOTO)

- Ajde Ilija brzo dođi, šta joj praviš tu nije kod frizera - rekla je Aneli.

- Neću više praviti frizure uopšte - rekao je Ilija Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Daj, molim te me pusti - rekla je Aneli.

- Neću vam više praviti frizure, budite sigurni - rekao je Pečenica.

pročitajte još

TRESE SE KUĆA ODABRANIH! Sunčica ponovo odbila da snima film, Pečenica pobesneo kao nikad! (VIDEO)

- E, sad ću da napravim sama - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ponovo glumi poštara: Dača prenosi poruke između Đukića i Maje, otkrio Kačavendi sve detalje! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nema više nedoumica: Ilija Pečenica istog momenta ispitao porodicu o Luni Đogani, oni mu dali savete iz prve ruke (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE KUĆA ODABRANIH! Sunčica ponovo odbila da snima film, Pečenica pobesneo kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Sandri pukao film, priznala Luki šta mu žestoko zamera! (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Bebica više ne može da gleda Đukića i Teodoru, otkrio im prekrivač! (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Alibaba više ne može da trpi Minu i Daču, ozbiljno su počeli da mu idu na živce! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Đukić pobesneo kao ris zbog Lukinih manipulacija, bivšem drugaru brutalno zapušio usta! (VIDEO)