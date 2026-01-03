Trese se Bela kuća: Kačavenda zapenila na Luku, on maratonskim obraćanjem uzvratio udarac Žani i Milici! (VIDEO)

Ne gasi se!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Meni je najveći utisak kad vam dođu porodice i kažu da ste blam, a vama je bitno da li ste pobedili. Najbolji nastup za mene je Filip Đukić, to je rijaliti učesnik koji ima sve. Zna da komentariše, ume da pokaže emocije, tugu i bes. Mnogi ga porede sa Gastozom, ali on u sebi nema tu kalkulaciju kao Nenad. Ja bih volela da pobedi čovek koji ima sve, a ne priča ili žrtva. Najgore su bile četiri devojke jer ja koja sam muškarača imam više senzualnosti na bini nego bi - govorila je Matora.

- Utisak na mene je ostavio Đedović koji je rekao totalnu laž za Baju, a to je suludo da polemišem. Ja to nikad nisam potencirao, ni pravio žrtvu od sebe, već sa ocem nisam bio u dobrom odnosu. Pošto ne znate Biljana mi je rekla da on i dan danas podržava da mu samo Sandra bude snajka. Ja svog oca volim i ne idem protiv njega. Ako njegove reči nešto znače to je istina i daj Bože da je živ i zdrav, a ja ću da živim sa tim da je sve bila laž i da sam ja slučajno išao u bolnicu i čitao te papire - govorio je Luka.

- To je trebalo sinoć da pričaš sinoć. Ti si isto govorio za Biljanu da ne postoji snimak, a postoji i uverio si se. Pričao si da se Baja ne bi oglasio, pa smo čuli šta ti zameraju otac, majka i sin. Batali patetiku, nikog ne interesuje tvojih osam godina robije - umešala se Kačavenda.

- Ovo će da traje deset sati kad god se ona bude umešala. Utisak mi je Žana koju sam video par puta, dva dana smo bili na Zlatiboru i rastali smo se u super odnosima. Ona govori da nemam prijatelje, a on zajedničkih osoba imamo jednog prijatelja i njenog muža. Žana, ja tvoje društvo ne znam, video sam te tri puta za 20 godina. Hoćeš preko mene da budeš viđena u novinama - govorio je Luka.

- Samo da podsetim da je Milan na "Pretresu nedelje" još pre dve nedelje rekao da je sve izašlo za tu ženu - dodala je Kačavenda.

- Hoću još da prokomentarišem Milicu, nije potvrdila da sam tukao Aneli jer ni ne može. Nisam te skrnavio kao majku, već sam rekao da se jedna strana vadila na tebe i ja na tome ostajem. Janjuš se meni zakleo kod vrata da ne laže i tad sam već zna. Najbolji nastup za mene su Filip, Sara i Zorica i taj nastup je izgledao kao da nisu deo Elitovizije. Što se tiče najgoreg nastupa naveo bih nas i ponosao sam što smo bili najgori jer nas ne biste toliko komentarisali. Ja ću da navedem Vanju, Dušicu, Anastasiju i Sunčicu - nastavio je Vujović.

Autor: A. Nikolić