Što si bila sa mnom? Idi kod nekog ko ima stav: Maja ubacila Filipa u mašinu, pa povukla šok potez kad je on POLUDEO! (VIDEO)

Drama!

U kući odabranih došlo je do žestoke rasprave između Maje Marinković i Filipa Đukića, a kad je on poludeo i krenuo da viče Maja je odmah spustila loptu.

- Jedva čekam da vidim tvoj klip - rekao je Dača.

- Jao ne, neka bude, sam da se ne pušta klip. Ja ću da umrem od blama. Filipe, molim te reci nešto i ja ću. Bolje i to nego klip da nam puštaju. Tebi je drago - govorila je Maja.

- Čega te je blam? - pitao je Đukić.

- Majo, ti si ultra glupa - rekao je Dača.

- Pa čim sam to uradila jesam. Kakav si mi pakao napravio - dodala je Maja.

- Ja tebi? Pa ti opet isto pričaš - rekao je on.

- Drago ti je - nastavila je Maja.

- Ti si imao s*ks sa Anitom, kad si završio sa Teodorom rekao si da nikad ne bi imao to sa Anitom da si znao da će da raskinu. Teodora se odvojila i pomirila sa Bebicom, a ti si rekao da se kaješ za Anitu i ponovo krećeš sa njom u odnos. Za to vreme Luka se sve vreme muva sa Anitom i ti kažeš da ti to ne smeta jer ti je kombinacija, a delima si pokazao ti nije kombinacije - govorio je Dača.

- Druže, ona se žalila Mini da ja ne prilazim njoj i njenom krevet, a ti sad ispadaš debil. Ti nameštaš da priča tebi odgovara - rekao je Filip.

- Posle toga si krenuo opet da provodiš vreme sa Boginjom, a rekao si da nikad ne bi bio sa njom - dodao je Dača.

- Rekao sam kad se svađala sa svima, a ti pričaš kao da se sve dešava u mesec dana. Sa Boginjom sam bio prvi mesec, ona se svađala sa svima i sa takvom devojkom nikad ne bih bio - rekao je Filip.

- Nakon svega ti završavaš sa Majom. Da li ti ismejavaš sve te devojke? - pitao je Dača.

- Niko nikog ne može da natera ni na šta - rekla je Maja.

- Imam pravo da menjam mišljenje i simpatije za četiri meseca. Da li sam bio zaljubljen ili sam voleo? Napolju još brže menjam mišljenja. Boli mene k*rac ko je frajer ili nije - govorio je Đukić.

- Što sad hoćeš da se svađaš i povisuješ ton? Kako bi ti sa strane gledao da se posvađaju dva druga koji su prijatelji niz godina, zameri mu jedan baš i posle bude lagano - rekla je Maja.

- Ja sam takav. Da li to možeš da razumeš? Ja sam preko toga prešao, nisam zaboravio i nikad više neću moći da ga gledam kao što sam ga gledao - besneo je Filip.

- Ti odmah misliš da neko hoće da se svađa. Povisio si ton i namećeš da si u pravu, a nisi - rekla je Maja.

- Što si bila sa mnom ako nemam stav? Idi kod nekog ko ima stav - dodao je Đukić.

- E pa neću, ti se meni sviđaš, ali nemaš stav. Filip je top frajer, dobar čovek i zanimljiv - govorila je Maja.

