Ponašanje joj je jako čudno: Đedović dao sud o Aniti i navodima da je bila sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Đedović gostovao je u studiju kod voditeljka Dušica Jakovljević. On je dao sud o ponašanju Anite Stanojlović, kad govori o navodima da je imala aferu sa reperom Reljom Popovićem.

- Priča vezano za Relju, neću da dajem mišljenje i svoj sud, a mogu da pričam o Anitinom ponašanju. Ništa neću da tvrdim, sve i da znam, a ne znam, ne bih rekao ništa jer to nisu ljudi koji su vezano za rijaliti. Ja sad želim da pričam o njenom ponašanju. Vrlo biram reči zbog te situacije jer sinoć kad sam gledao Anitu kad je Uroš rekao da se hvalila da ima aferu od koje bi se tresao Balkan. Njeno ponašanje ne znam da li je namerno ili ne... Uroš je sinoć rekao da se hvalila napolju, pa ne daj mi Bože takvih prijatelja. Njeno ponašanje je jako čudno, čas joj je drago, a čas joj je: "Ne pominjite ga". Jeste, evo bio sam sa Bijonse i Bred Pitom, pa kad nešto nije boli me d*pe da skačem jer će neko da pomene. Zorica Marković, ne daj Bože kome je prijatelj, ona skače i govori da zna da to nije istina jer je ona prijateljica sa Vesnom Zmijanac. Nekad nije trenutak za to i još baciš veću ljagu. Baš će Zorici Marković da se ispoveda Relja da li je nešto tresnuo ili Anita koju nije ni poznavala. Tviter, Instagram danas sve su neki momenti gde ona priča za tog oženjog lika, pa ide klip sa žurke: "Mina, slušaj, idi kod svoje žene". Ona je rekla da smo Mina zna o kome je reč i o kome se radi. Danas su kačili Tamarin klip "Šta su limiti". Tviteraši su počeli da pišu još dok smo bili na "Elitoviziji". Spas je ako nije on da ustane i kaže ko je da ne bi naj*bao čovek koji nije kriv, a ni dužan. Njena mama izjavljuje: "Kamo lepe sreće da je on" - govorio je Marko Đedović.

- Ona je rekla da on i da ima ženu kod kuće da je to njegov problem - rekla je Dušica.

- Ona je rekla: "Anđelo kad bi nešto znao crko bi", a svako zna da je Relja Anđelov omiljeni izvođač - dodao je Marko.

Autor: A. Nikolić