Oči su joj bile pune suza: Terza o suočavanju sa Milicom, ne krije koliko se raduje Barbarinom krštenju, a evo zbog čega strahuje (VIDEO)

Nije mu lako!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom suočavanju sa Milicom Veličković.

- Ispostavilo se da ona meni ne dozvoljava da je vidim. Veliki šef je dopustio da mogu da idem na krštenje, na najsvetiji čin i prvi rođendan, a ona je izbegavala da odgovori na to pitanje. Ja sam u šoku! Pričala je ironično sa mnom, a ja sam pričao argumentima i činjenicama. Zamolio sam je da mi je dovede da vidi, a ona je rekla da to nije mesto. Dobio sam od nje pet poena jer sam je pet puta video, a ja sam siguran da je više. Zamera mi što sam ušao ovde, pa šta je sa onima koji odu na brod po deset meseci. Kao da je Barbara napunila 18 godina. Ona je mala još. Pokazala je ljubomoru. Kad sam prišao da joj češtitam Novu godinu, njoj su bile oči pune suza. Ja sam nju voleo, imamo i dete. Zna i ona da je mala ista ja. Poklonila mi je masku za telefon. Ona nju kad vidi, vidi mene. Mislim da joj više nije problem Sofija. Ako mi zatvore vrata od restorana ili crkve, to je njihov obraz. Ne verujem da će neko nasrnuti tamo na mene ili da mi dobaci... Otkud znam, to je njeno društvo - rekao je Terza.

- Rekao si da nećeš prežaliti da ti neke ku*vetine njene krste dete - rekao je Darko.

- To se kod nas jako poštuje. Moglo je da se sačeka kad izađem. Sve radi na vrat na nos. Ako nisam bio tu kad je trebala iz bolnice da se izvede, bar da budem za prvi rođendan - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić