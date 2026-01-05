AKTUELNO

Zadruga

Oči su joj bile pune suza: Terza o suočavanju sa Milicom, ne krije koliko se raduje Barbarinom krštenju, a evo zbog čega strahuje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom suočavanju sa Milicom Veličković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispostavilo se da ona meni ne dozvoljava da je vidim. Veliki šef je dopustio da mogu da idem na krštenje, na najsvetiji čin i prvi rođendan, a ona je izbegavala da odgovori na to pitanje. Ja sam u šoku! Pričala je ironično sa mnom, a ja sam pričao argumentima i činjenicama. Zamolio sam je da mi je dovede da vidi, a ona je rekla da to nije mesto. Dobio sam od nje pet poena jer sam je pet puta video, a ja sam siguran da je više. Zamera mi što sam ušao ovde, pa šta je sa onima koji odu na brod po deset meseci. Kao da je Barbara napunila 18 godina. Ona je mala još. Pokazala je ljubomoru. Kad sam prišao da joj češtitam Novu godinu, njoj su bile oči pune suza. Ja sam nju voleo, imamo i dete. Zna i ona da je mala ista ja. Poklonila mi je masku za telefon. Ona nju kad vidi, vidi mene. Mislim da joj više nije problem Sofija. Ako mi zatvore vrata od restorana ili crkve, to je njihov obraz. Ne verujem da će neko nasrnuti tamo na mene ili da mi dobaci... Otkud znam, to je njeno društvo - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao si da nećeš prežaliti da ti neke ku*vetine njene krste dete - rekao je Darko.

- To se kod nas jako poštuje. Moglo je da se sačeka kad izađem. Sve radi na vrat na nos. Ako nisam bio tu kad je trebala iz bolnice da se izvede, bar da budem za prvi rođendan - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

MOJ OTAC PATI ZBOG STAROG KUMSTVA: Terza ne dolazi sebi posle sukoba sa Milicom, otkrio da će ići na Barbarin rođendan (VIDEO)

Zadruga

Više neće živeti u strahu: Dačo doživeo olakšanje nakon što je NJU video, a evo i zbog čega (VIDEO)

Domaći

Roni reku suza: Terza ne dolazi sebi zbog svega što je uradio Milici, priznao da je sa Sofijom završio (VIDEO)

Domaći

PARE NISU PROBLEM, DAO BIH JOJ SVE! Terza na ivici suza progovorio o ćerki Barbari, pa se obratio Milici Veličković: Otkrio da li će biti upisan kao

Zadruga

Ovo što sam doživeo sa njom nisam ni sa jednom: Terza emotivnim govorom o Sofiji raznežio sve oko sebe (VIDEO)

Zadruga

PROLIO REKU SUZA! Ša ne dolazi sebi zbog svađe sa Mionom! SVE VREME VIČE jer ne shvata da ga ONA NE VOLI, KOLIKO ON VOLI NJU! (VIDEO)