Je l' moralo sve ovako? Nerio se obratio Siti s rečima punim bola, Aneli ponovo zaplakala kao kiša (VIDEO)

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Aneli AHmić.
- Odakle tolika bliskost sa Jaškom? - pitao je Mića.
- Od početka nam je tako! - rekla je Aneli.
- Nisi rekla da ste toliko bliski? - pitao je Mića.
- Nismo, krivo vidiš - rekla je Aneli,
- ko ti je bliži Anđelo ili Jaško? - pitao je Mića.
- Družim se više sa Anđelom, a sa Janjušem se više smejem - rekla je Aneli.
- Ona zadovoljava popa i lopova - rekao je Mića.
- Sa tobom mi nije lepše jer me vređaš - rekla je Aneli.
- Miki, posle četiri meseca koje je tvoje iskreno mišljenje o Ivanu? - pitao je Mića.
- On je rijaliti igrač koji je zauzeo svoje mesto i čuva ga rukama i nogama. Čovek je ozbiljan komentator i još bolji provokator. Rekao sam da od ove godine neću više da trpim da mi se neko ku*či! Osetio sam se mnogo puta kao civil ovde - rekao je Miki.
- Nerio, ko ti je draži Aneli ili Sita? - pitao je Mića.
- Aneli. Ona meni nije nanela neko zlo. Osećam se kao da govorim pogrešno, ali tako je. Pitao bih Situ da li je stvarno moralo ovako, ono što sam i tad pitao. Voleo bih da je sve drugačije- rekao je Nerio.
- Aneli rođena sestra ili njeno dete? - pitao je Mića.
- Ne mogu ga slušati šta priča - rekla je Aneli kroz suze
