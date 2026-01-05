Je l' moralo sve ovako? Nerio se obratio Siti s rečima punim bola, Aneli ponovo zaplakala kao kiša (VIDEO)

Au!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Aneli AHmić.

- Odakle tolika bliskost sa Jaškom? - pitao je Mića.

- Od početka nam je tako! - rekla je Aneli.

- Nisi rekla da ste toliko bliski? - pitao je Mića.

- Nismo, krivo vidiš - rekla je Aneli,

- ko ti je bliži Anđelo ili Jaško? - pitao je Mića.

- Družim se više sa Anđelom, a sa Janjušem se više smejem - rekla je Aneli.

- Ona zadovoljava popa i lopova - rekao je Mića.

- Sa tobom mi nije lepše jer me vređaš - rekla je Aneli.

- Miki, posle četiri meseca koje je tvoje iskreno mišljenje o Ivanu? - pitao je Mića.

- On je rijaliti igrač koji je zauzeo svoje mesto i čuva ga rukama i nogama. Čovek je ozbiljan komentator i još bolji provokator. Rekao sam da od ove godine neću više da trpim da mi se neko ku*či! Osetio sam se mnogo puta kao civil ovde - rekao je Miki.

- Nerio, ko ti je draži Aneli ili Sita? - pitao je Mića.

- Aneli. Ona meni nije nanela neko zlo. Osećam se kao da govorim pogrešno, ali tako je. Pitao bih Situ da li je stvarno moralo ovako, ono što sam i tad pitao. Voleo bih da je sve drugačije- rekao je Nerio.

- Aneli rođena sestra ili njeno dete? - pitao je Mića.

- Ne mogu ga slušati šta priča - rekla je Aneli kroz suze

Autor: A.Anđić